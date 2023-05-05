日本国内广告费创新高，网络广告费3年增长1万亿日元

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随着互联网的普及，电视收视率一直在缓慢下降。作为反映这种变化的一个表现，网络的势头在广告业界势不可挡。网络广告费3年增长1万亿日元，突破了3万亿日元大关。

电通公司每年实施的调查显示，2022年日本的广告费总额为7.1021万亿日元，同比增长4.4%，时隔两年再次转为正增长。自1947年开始实施调查以来，首次突破7万亿日元，创下历史新高。随着社会数字化不断发展，网络在广告行业也发挥了牵引作用。

四大传统媒体（电视、广播、杂志、报纸）合计广告费为2.3985万亿日元，同比减少2.3%。其中，电视为1.8019万亿日元，同比减少2%；报纸为3697亿日元，同比减少3.1%。

而网络广告费为3.0912万亿日元，同比增长14.3%，表现坚挺。自2019年首次突破2万亿日元以来，短短3年就增长了1万亿日元。随着数字技术在企业促销活动中日益广泛的应用，搜索联动式广告和数字促销也发展顺利。网络广告在广告费总额中的占比首次超过40%，达到43.5%。

标题图片：PIXTA

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