日本2022年自杀人数，男性时隔13年转为增加

日本信息库

发生新冠疫情的3年间，对传染病的恐惧，阻断了人与人的沟通交往，我们所有人都生活在孤独和压力之中。2022年的自杀人数同比增加了4.2%，中小学生的自杀人数自有统计以来首次超过500人。进入2023年以来，疫情逐渐趋于平稳，大家开始回归正常生活。希望熬过3年艰难时光的每个人，都能怀着积极的心态过好每一天。

依据警察厅的自杀统计报告，由日本厚生劳动省整理出的数据显示，2022年日本全国的自杀人数为21881人，较2021年增加297人。每10万人的自杀人数（自杀死亡率）为17.5人，同比增加0.8人。

从原因和动机（多重统计）来看，出于“健康问题”自杀的人最多，为12774人，其次是“家庭问题”（4775人）和“经济及生活问题”（4697人）。

男性自杀人数为14746人，同比增加807人，时隔13年再次转为增加。而女性自杀人数同比增加67人至7135人，已连续3年增加。从年龄段来看，50到59岁人群的自杀者最多，同比增加475人至4093人，其次是40到49岁人群（3665人）和70到79岁人群（2994人）。

中小学生的自杀人数为514人，自1980年开始统计以来，首次超过500人。据分析，在旷日持久的新冠疫情期间，无法充分与朋友、老师沟通交流，心中产生烦恼的孩子有所增多，这也是导致自杀人数增加的一个原因。

从各都道府县的自杀死亡率来看，山梨县最高（24.7人），其次是秋田县（23.7人）和宫崎县（22.7人），最低的是德岛县（12.5人）。东京为17.1人。

厚生劳动省认为，“许多人是在走投无路的情况下结束自己生命的，这个社会问题在很大程度上是可以避免的”，表示将协调卫生保健、医疗、福利、教育和劳动等相关政策，从综合角度推进预防自杀的措施。厚生劳动省爱心援助网站“まもろうよこころ”开设了可以通过LINE等社交媒体和电话咨询生活烦恼的窗口，并以通俗易懂的形式梳理归纳了自杀预防措施等信息。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。