日本的漫画市场，2022年销售额创新高

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由于新冠疫情催生的“宅家需求”效应，漫画市场在2021年实现了高达10%以上的增长。2022年仅有略微增长。

出版行业调查研究机构公益社团法人全国出版协会与出版科学研究所近日公布的数据显示，包括纸质媒体和电子媒体在内，2022年日本漫画推算销售额总计达6770亿日元，同比增长0.2%，连续3年创新高。漫画在整个出版市场中的占比同比增长1.1个百分点至41.5%。

2020年，新冠疫情蔓延带来宅家需求，加上《鬼灭之刃》掀起人气热潮，漫画市场销售额首次突破6000亿日元。2021年也实现了10.3%的增长，但2022年仅有略微增长。

从不同媒体类型来看，通过智能手机等移动终端阅读的电子漫画的销售额，同比增长8.9%至4479亿日元，纸质漫画（单行本）同比减少16.0%至1754亿日元，漫画杂志同比减少3.8%至537亿日元。

观察近年来的倾向可以发现，单行本和杂志这两类纸媒漫画合计市场规模一直徘徊在2500亿日元上下。相较于此，电子漫画的市场规模则在5年间扩大了1.5倍。1995年高达3357亿的纸质漫画杂志推算销售金额在经过25年多时间后已萎缩至原来的六分之一。

1994年官宣发行数量达653万册的集英社漫画杂志《周刊少年JUMP》如今已经降至126万册（日本杂志协会公布的2022年10-12月平均印刷册数）。当然，该社也在漫画杂志APP“少年JUMP+”上发布作品，以图跟上电子漫画的发展浪潮。

标题图片：PIXTA

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