癌症10年存活率达53.3%，关键是早发现！

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有调查显示，2010年被确诊为癌症的患者的10年存活率达到53.3%。从当年到现在，医疗技术一直在进步。只要定期接受检查，及早发现，存活率应该还能进一步更高！

国立癌症研究中心的调查显示，2010年被确诊为癌症的患者10年后的存活率为53.3%。据悉，此次调查采用了国际上广泛使用的“净存活率（Net Survival，即癌症是唯一死因时的存活率）”，计算方法有别于传统的“相对存活率”，所以存活率数值看起来有所降低，但实际上，存活率一直呈现持续改善的趋势。

此次的调查对象是在日本癌症定点合作诊疗医院等被确诊为癌症的大约34万名患者。在排除癌症以外死因影响的情况下，计算出了存活率。从患癌部位来看，前列腺癌的10年存活率最高，为84.3%，其次是乳腺癌（女性，83.1%）和子宫癌（79.3%）。胰腺癌的10年存活率最低，仅为5.4%。

另一方面，2014-2015年期间确诊为癌症的94万人中，5年存活率整体为66.2%。从患癌部位看，前列腺癌（95.1%）和乳腺癌（91.6%）的5年存活率较高，胰腺癌仅为12.7%。

从各期（1期为早期，数字越大越严重）的10年存活率可以看出早发现、早治疗的重要性。比如，4期胃癌的10年存活率仅为6.0%，而1期胃癌则高达80.4%。

标题图片：PIXTA

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