从防寒保暖到无性别化人文关怀，女生也可以选择长裤作校服

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或许很多人都有学生时代围绕校服裙装下摆的长度或衬衫蝴蝶结的打法和老师拉开过“攻防战”的记忆。如今，中学生的校服已经出现了一些变化。女生可以选择西式便裤，也可以按照自己心情选择佩戴领带或蝴蝶结。我们正在走向不会强制要求女生“有女生的样子”、男生“有男生的样子”的时代。

主要学生校服制造企业菅公学生服公司（总部位于冈山市，以下简称菅公学生服）发布消息称，截至2023年，采用女式长裤作为学生校服的新增学校数量累计达到3041所。

菅公学生服1996年前后开始制造和销售女生便裤。起初只有北海道和长野县等寒冷地区的少量学校采用，主要是为了防寒保暖和便于骑自行车上下学。之后20年间，采用裤装的新增学校数量一直停留在每年几十所的水平，但2019年首次突破100所大关后，呈现出迅猛增长之势。2022年和2023年分别达到了799所和832所（初中641所、高中173所，其他18所）。

过去，男生立领西服和女生水手服一直是校服的经典款式，但随着无性别化潮流的兴起并顾及到LGBTQ等性少数群体，采用男女通用设计的西装上衣作为校服的学校越来越多。同时，近年来排除性别造成的固定思维，给予学生选择空间，允许自由选择短裙或长裤、蝴蝶结或领带的学校数量也在迅速增多。

为了保证一套校服可以每天连续穿着，需要结实的布料、不会绽线的先进缝制技术。由于要在新学期开始前的短短数月内，完成从量尺寸到修改调整大小等一系列工序，包括大型生产设备、承包商等在内，需要确保熟练技术工参与制作，即使成本很高，也只能在国内生产。因此，一直以来就有校服生产传统的冈山县，在全国的市场份额上占有绝对优势。

冈山县校服出货金额占比

女生

分类 出货金额（百万日元） 全国份额占比（%） 上装、外套类 2638 37.4 裙装、裤装 2541 45.4

男生

分类 出货金额（百万日元） 全国份额占比（%） 上装、外套类 22714 67.5 裤装 5300 81.6

出处：2015年工业统计调查

标题图片：PIXTA

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