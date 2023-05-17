日本平均工资创新高，达到31万日元

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日本工资结构基本统计调查显示，全职劳动者的平均工资水平达到了历史最高水平。女性的工资增幅较大，男女薪资差距降到了历史最低水平，但如果把男性工资设为100，女性只相当于75.7，差距依然较大。

日本厚生劳动省实施的《工资结构基本统计调查》显示，2022年全职劳动者月平均工资为31.18万日元（约合人民币15769元），同比增长1.4%，达到开始统计的1976年以来的最高水平。

按性别来看，女性同比增加2.1%至25.89万日元，男性同比增加1.4%至34.2万日元，女性工资增幅连续两年超过男性。据分析，女性管理人员工资的增加拉高了女性平均工资水平。将男性工资设为100，再将女性工资相应换算后的“男女工资差距”为75.7，连续两年刷新薪资差距历史最低值，但依然存在较大差距。

从男女工资曲线来看，无论男女，年龄越大工资越高，虽然55到59岁达到峰值后都出现了下降，但女性工资曲线上升期间的幅度相对男性较为平缓。峰值差距为12.7万日元。

从企业规模来看，大企业员工工资同比增长2.5%至34.83万日元，而中小企业增幅较小，中型企业同比增长1.1%至30.3万日元，小企业同比增长1.6%至28.45万日元。从各都道府县来看，平均工资最高的是东京都（37.55万日元），其次是神奈川县（33.56万日元）和大阪府（33.09万日元）。最低的是青森县（24.76万日元）。

调查实施于2022年7月，采用了2022年6月的工资数据。调查对象为全国78589家公司，有效回答率为70.5%。

标题图片：PIXTA

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