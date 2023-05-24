留日学生仅有2.1%“不想打工”

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日本的新旧财年（4月到次年3月——译注）交接之际，总伴随着人员的换岗调动，对勤工俭学的人来说，也是寻找新的打工机会的时期。大型人力资源企业Recruit公司针对在日留学生的打工情况实施了调查。

Recruit公司2023年1月针对1000名留学生实施的打工问题相关调查显示，“打一份”和“打两份以上”零工的受访者比例合计达到69.9%。

至于今后，89.5%的受访者希望打些零工，接受调查时没有打工的人也表示有意开始新的尝试。仅有2.1%的受访者不想打工，相较2019年的调查数据，此次受访者的打工意愿有所提高。

针对699名正在打工的留学生询问其打工的理由（多选），回答“为了赚取生活费”的受访者最多（51.6%），其次是“对在日本工作感兴趣”（45.6%）和“为了学习日语”（39.8%）。

关于希望从事的工种（工作内容），回答“住宿设施员工”的受访者最多（19.0%），其次是“服务员（餐饮店）”（17.9%）和“便利店店员”（17.7%），接待顾客的职业比较受欢迎。

调查实施于2023年1月中旬至下旬期间。从调查对象原籍国家和地区来看，来自中国大陆的受访者占27.1%，美国占11.9%，越南占9.3%，韩国占8.8%，中国台湾占8.7%。

标题图片：PIXTA

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