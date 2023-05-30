8%的日本人希望“活到老，工作到老”

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大型综合人才服务企业任仕达集团（总部位于荷兰）实施的全球劳动者意识调查显示，8%的日本受访者表示“一辈子都不想退居二线”。这一数字为全球整体水平（1.5%）的5倍。

任仕达于2022年10月以线上方式在欧洲、亚太和南北美的34个国家和地区实施了名为《工作趋势报告2023》（Workmonitor）的调查，获得包括个体商户和求职人员在内的共计35000份回答。日本的调查对象为1000人，其中男女人数基本相同。

调查显示，全球半数以上的受访者表示如果条件允许，“希望60岁或更早退休”，而日本的这一比例仅为23.8%。相反，全球只有1.5%的受访者表示“希望终生工作”，日本的比例为8%，凸显出日本人独特的工作观。

在这个设问下，表示“现在马上想退休”的日本受访者比例为12.9%，世界平均为8.4%。但给出这一回答的129名日本受访者中，18到34岁年龄段的人占了半数以上。45到54岁年龄段的比例为10.3%，55到67岁年龄段的这一比例仅有3.5%。

不在工作中寻求“价值感”？

在日本，人们普遍将“只要身体可以，就一直干下去。自己的事情自己做”视为高标准的规范，不过针对“工作对人生而言是否重要”“能否带来价值感”等工作态度的问题，日本受访者的回答又显得比较“清醒”。

日本与世界其他国家：主要回答比较

就业与职场环境

日本 其他国家 担心丢掉工作 35% 37% 有信心在失去工作后马上找到新工作 51% 50% 我的工作在上班时间方面有灵活性 55% 57%

价值感、归属感

日本 其他国家 工作在人生中具有重要意义 48% 72% 工作给自己带来价值感 38% 57% 如果没有归属感就会辞职 23% 54%

勤劳度、顺从度

日本 其他国家 躺平，只完成最起码的工作量 11% 31% 不接受可能会影响工作生活平衡的工作 48% 61% 有过因为和私生活冲突而辞去工作的情况 17% 33%

任仕达2022调查（调查对象为全球35000人，其中日本人1000人）

上表比较了日本和其他国家受访者对主要调查问题的回答。在“是否担心丢掉工作”和“目前职场工作环境”等回答中没有明显差异。

不过，在询问工作“价值感、归属感”时，从数据上可以看出，较多的日本人是“漠然地、说得难听一点就是无可奈何地”在工作。战后一段时期，人们都说日本的劳动者对供职的企业有很强的归属感，但从此次调查的结果来看，情况已今非昔比。

另外，在工作生活平衡、私生活与工作的兼顾方面，与世界其他国家相比，日本受访者“舍己为公”的价值观相对较强。

标题图片：PIXTA

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