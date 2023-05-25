在日外籍员工，超过五成希望回原籍国远程办公

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虽然日本的就业惯例似乎已较过去发生很大变化，但对于在日本工作的外国人来说，“年功序列”，也就是论资排辈的做法依然是一堵高墙。通过倾听来自外界的客观声音，或许可以营造出易于日本人轻松工作、发挥实力的工作环境。

运营外国留学生求职信息网站“RYUKATSU”的ORIGINATOR公司（总部位于东京）针对网站注册用户中在日本工作的外籍人士实施了一项问卷调查。关于“在日本工作的优点”（多选），选择“就业稳定”的受访者占比为54.0%，比排在第2位的“可以从事想做的工作”（25.8%）高出一倍以上。在全球经济前景始终不明朗的背景下，对于外籍员工来说，日本企业的“长期雇佣”惯例似乎具有独特的魅力。

另一方面，关于“在日本工作感到失望的地方”，选择“工资水平不高”的受访者最多，占比为51.6%。其次是“对非日语母语者照顾不够”（30.6%）、“外国人无法加薪升职”（29.0%）、“加班多”（27.4%）。

上述调查结果反映出要想促使外籍员工发挥才干、愿意留下来，必须推动日本员工的观念转变、调整人事评估制度和工作方式。

关于期待推出哪些有助于促进外国人在日本持续工作的制度，超过半数受访者（54.8%）提到了“便于回国的长假制度和在原籍国远程办公的制度”。其次是“客观的业绩评价制度（实力主义）”（41.9%）、“资格取得支援制度”（39.5%）。

关于感觉在日本难以提升技能或晋升职务的理由，选择“外国人在升职方面处于劣势”“相对于实力，更侧重年功序列”的受访者占比较高。在自由填写栏中，可以看到“希望把晋升标准由年功序列改为实力主义”“希望改进针对外国人的评价体系。语言也是一个障碍，如果不按相同的标准来评价，就无法升职”等意见，许多受访者要求调整评价制度。

调查于2023年2月采用日语和英语两种语言实施，对象为在日本工作（或在日本工作过）的外籍人员。共计收到124份有效回答。

标题图片：PIXTA

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