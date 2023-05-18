东京23区初创公司，70%集中在市中心的4区

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日本政府将2022年称为“初创元年”，在“经济财政运营及改革基本方针”（通称“骨太方针”）中，提出了5年内实现新兴公司数量增加10倍的目标，对初创公司寄予厚望，试图将之作为打破日本经济原地踏步局面的“引爆剂”。帝国数据库公司分析了东京23区初创公司的情况。

帝国数据库公司按照商业模式的革新性、短期内的成长性等独家标准，筛选出东京23区内2549家创立时间在10年以内的初创公司，并对它们进行了分析。结果显示，这些公司70%集中在港区、渋谷区、千代田区和中央区这四个区。

“港区”的初创公司最多，占整体数量的22.6%，且涉及的行业广泛。年轻人喜欢的繁华街区“渋谷区”的初创公司占比为22.1%，且很多都从事娱乐、时尚、电商等个人服务类业务。“千代田区”（14.8%）的数字转型（DX）、金融科技（FinTech）等技术类公司较为密集，多家大型药企总部所在的“中央区”（11.2%），则集中了健康保健类公司。东京市中心也是因区而特色各异。

从业务领域来看，“数字转型”最多（12.2%），其次是“生物保健”（8.2%）、“生活”（8.2%）、“娱乐”（5.7%）、“市场营销”（5.5%）、“电商”（5.3%）、“金融科技”（4.6%）等。由于初创公司普遍倾向于使用IT等新技术作为成长动力，所以技术类相关公司比例较为突出。

在业绩趋势方面，2549家公司中，大约六成在最近一次财务决算中实现了收入增长。尤其是成立第3年（2020年设立）的公司中，增收公司占到了88.9%，可以认为，在第3年这样一节点上，之前能够成功开设公司的商业模式，其实力直接在收入上得到了体现。

在盈亏方面，整体上64.3%的公司处于亏损状态。除了业务走上正轨前的成立第一二年的公司外，其他不同年份成立的公司也有近七成处于亏损状态。帝国数据库公司分析认为，这是因为“许多初创公司并不拘泥于眼前的小利，而是在开展初期投资，为之后的快速发展做准备”。

标题图片：PIXTA

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