70%的中小学生“新学期仍会佩戴口罩”

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Nifty公司实施的调查显示，大约70%的初中和小学生表示新学期仍会佩戴口罩。被迫度过3年的口罩生活之后，或许很难马上切换思维和行为方式。希望孩子们能够逐渐改变，和老师同学面对面地交流，一起享用课间餐。

日本政府从3月13日起放宽了此前为防控新冠疫情而建议佩戴口罩的措施，无论室内还是室外，佩戴与否均由“个人判断”，但电车乘客和路上的行人几乎都还戴着口罩。

Nifty公司针对面向初中和小学生的网络信息网站“Nifty Kids”的访客实施调查，询问了“如何看待今后由个人判断是否佩戴口罩”这个问题。结果显示，表示“开心”的受访者比例合计为52%，表示“不开心”的比例合计为48%，态度泾渭分明。

针对“新学期开始后，是否会在学校佩戴口罩？”这个问题，68%的受访者表示“准备佩戴”，还有大约30%的受访者表示要看周围情况后再做决定，而回答“不戴”者只占5%。

针对“会戴口罩”的受访者，当询问他们这样做的主要原因时，回答“不想素颜见人”者最多，占比为35%，其次是“担心感染新冠”（20%）和“花粉症”（18%）。

调查实施于3月中上旬，共收到1328份有效回答。

标题图片：PIXTA

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