在运动中活用IT技术

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现在，只要上网搜索一下，就会出现大量专业人士讲解、指导锻炼肌肉或瑜伽等运动的视频。“平时太忙没时间去健身房”之类的借口或许再也不好使了。

新冠疫情初期，体育俱乐部被划为停业对象，为了避免人员密集接触，体育活动和比赛被迫取消，人们运动锻炼的机会受到了限制。而健身俱乐部在线发布训练视频，或是利用APP或可穿戴设备开展运动等新风尚，则为人们来了更多的选择可能。

笹川体育财团2022年实施的《体育生活相关调查》显示，20岁以上的体育活动参与者中，大约有40%的人会在运动时使用某些IT技术。具体来说，使用“网上免费视频”的受访者最多，女性为27.4%，男性为22.4%；其次，女性使用“健康管理APP”的占比为19.0%，男性为14.7%。男女受访者对智能手表等“可穿戴设备”的使用率均低于10%。

从年龄段来看，20到49岁受访者中有40%多的人“没有用过任何”IT技术，50%以上用过某些技术。20到29岁、30到39岁受访者使用伴随身体活动的游戏的比例高于其他年龄段。另一方面，过了60岁以后，总体上使用率下降，60到69岁受访者中70.1%的人“没有用过任何”技术，70到79岁受访者中，该比例达到86.6%。

标题图片：PIXTA

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