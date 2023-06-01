40%的受访者对宗教“不信任感上升”

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日本前首相安倍晋三遭枪击身亡事件后，新兴宗教与政治的关联，以及宗教二代的问题受到了全社会的关注。针对自古植根于日本的佛教，大家虽然没有太多不信任感或抵触感，但似乎也不太关心。

在筑地本愿寺（东京中央区）针对全国1600人实施的《宗教和佛教相关意识调查》中，针对“最近一两年宗教观是否发生了变化”这个问题，表示“对宗教的不信任感上升”的受访者占39.7%。尤其是18到49岁年龄段的女性受访者，不信任感上升的占比达到半数左右。

关于对“宗教”和“佛教”的分别印象，表示对“佛教”抵触感较少，感觉比较亲切的人较多。但也有近半数的人表示“全选项都不同意”，筑地本愿寺分析认为“可以看出这些受访者和佛教接触程度较浅，印象比较淡薄，既无正面，也无负面印象”。

关于对寺院的印象，59岁以下男女受访者中较多的人都表示“去寺院不带有什么目的”。另外，有不少人“不知道寺院是做什么的地方”，而且年龄越小，这样的人越多。

调查于2月中旬以线上方式实施，对象为全国1600名18到79岁民众。

标题图片：PIXTA

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