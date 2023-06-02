66%的受访者表示退休后“仍在工作”

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现在已经进入人生百年时代。而少子化问题日益加剧，养老金的财政来源让人感觉心里没底……。这样一来，恐怕谁都不敢说可以悠然自得地享受退休生活了？

人才咨询服务企业KAKEHASHI SKYSOLUTIONS（东京都新宿区）2月下旬至3月上旬期间对1100名60到69岁的退休人士实施了一次关于工作和金钱问题的调查。

60到69岁这个年龄段的受访者有66%“退休后仍在工作”。60到64岁的受访者中，78%在工作，其中51%的人在“继续雇佣制度”下被原供职单位返聘。但他们并非都可保留正式员工身份，60到64岁和65到69岁的受访者中，雇佣形态最多的是“合同工”。

“家庭主要收入来源”方面，开始领取养老金前的60到64岁受访者中，65%回答“自己的工作收入”。65到69岁的受访者中，也有30%表示相较于“养老金”，主要还是“工作收入”。

关于“退休后的担忧”，除了“没什么担忧”的选项外，60到64岁和65到69岁的受访者中，选择“生活资金的担忧”的人都是最多的。

标题图片：PIXTA

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