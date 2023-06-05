100家上市餐饮企业中28家暂停供应含蛋菜品

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暄软的蛋包饭、松润的高汤鸡蛋卷、吐司上的半熟煎蛋——鸡蛋无论在物价上还是口味上，都堪称是“优等生”！然而，鸡蛋危机导致鸡蛋菜品消失，给人巨大冲击！

作为“物价优等生”和“超市实惠之选”，鸡蛋曾是家家户户节省开支的得力帮手，但2022年秋季以后，鸡蛋价格开始急剧上涨。除了饲料价格和水电燃气费的暴涨外，各地爆发禽流感疫情导致供应量严重不足也是推高蛋价的一个因素。

帝国数据库公司的调查显示，截至4月5日，100家大型上市餐饮企业中，至少有28家企业在2023年以后暂停供应或停售含蛋菜品。上个月以来新增10家企业加入这一行列。同时，还有2家企业表示今后可能暂停供应。

相关的各家企业均表示，由于供应源头的问题，可保证的库存量已经降至极低水平，正在加紧采取进口烹饪用鸡蛋和开发替代菜品等应对措施。

大型鸡蛋销售企业“JA全农鸡蛋”（总部位于东京）公布的数据显示，截至4月7日的批发价格已达每公斤350日元，创出历史新高。鸡蛋危机或将进一步蔓延。

标题图片：PIXTA

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