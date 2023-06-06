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欧洲专利申请量,日本勉强保住第三位

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即便是在全球未能完全走出新冠疫情影响的2022年，技术开发也没有停步。欧洲专利局收到的申请量达193460件，创历史新高。从各国的情况来看，日本仅次于美国和德国，位列第三，但申请量几乎原地踏步，第四位的中国已经步步逼近。
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欧洲专利局（EPO）公布的《2022年专利指数报告》显示，全球向该局提交的专利申请量为193460件，同比增长2.5%，创历史新高。

在各个国家中，日本保住了继美国和德国之后的全球第三，但申请量同比减少0.4%至21576件，已连续4年减少。中国的申请量同比增长了15.1%，已达到5年前的两倍以上，形成了奋起猛追之势。

日本各类主要技术申请量方面，“电气机械、装置、能源”类2100件，“运输”类1341件，“数字通信”类1222件。

2022年　各国向欧洲专利局申请专利件数

国名 申请件数（同比）
美国 48088（2.9%）
德国 24684（-4.7%）
日本 21576（-0.4％）
中国 19041（15.1%）
法国 10900（1.9%）
韩国 10367（10.0%）
瑞士 9008（5.9％）
荷兰 6806（3.5%）
英国 5697（1.9%）
瑞典 5036（1.8%）

出处：欧洲专利局

日本向欧洲专利局申请专利件数

从日本的申请企业来看，索尼连续7年位居第一。2018年，索尼的申请量在全球排第11位，2019年和2020年分别升至第9和第8位，而2022年退居第10位，申请量仅为全球排名第一的华为（4505件）的三成左右。

向欧洲专利局申请专利的日本企业TOP10

企业名 申请件数
索尼 1329
松下 865
日立 793
佳能 676
富士胶片 571
三菱电机 524
NTT Docomo 482
丰田汽车 445
大金 431
NEC 410

出处：欧洲专利局

向欧洲专利局申请专利的全球企业TOP10

标题图片：PIXTA

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