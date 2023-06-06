欧洲专利申请量,日本勉强保住第三位

欧洲专利申请量,日本勉强保住第三位财经 科学 技术
即便是在全球未能完全走出新冠疫情影响的2022年，技术开发也没有停步。欧洲专利局收到的申请量达193460件，创历史新高。从各国的情况来看，日本仅次于美国和德国，位列第三，但申请量几乎原地踏步，第四位的中国已经步步逼近。
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欧洲专利局（EPO）公布的《2022年专利指数报告》显示，全球向该局提交的专利申请量为193460件，同比增长2.5%，创历史新高。
在各个国家中，日本保住了继美国和德国之后的全球第三，但申请量同比减少0.4%至21576件，已连续4年减少。中国的申请量同比增长了15.1%，已达到5年前的两倍以上，形成了奋起猛追之势。
日本各类主要技术申请量方面，“电气机械、装置、能源”类2100件，“运输”类1341件，“数字通信”类1222件。
2022年 各国向欧洲专利局申请专利件数
|国名
|申请件数（同比）
|美国
|48088（2.9%）
|德国
|24684（-4.7%）
|日本
|21576（-0.4％）
|中国
|19041（15.1%）
|法国
|10900（1.9%）
|韩国
|10367（10.0%）
|瑞士
|9008（5.9％）
|荷兰
|6806（3.5%）
|英国
|5697（1.9%）
|瑞典
|5036（1.8%）
出处：欧洲专利局
从日本的申请企业来看，索尼连续7年位居第一。2018年，索尼的申请量在全球排第11位，2019年和2020年分别升至第9和第8位，而2022年退居第10位，申请量仅为全球排名第一的华为（4505件）的三成左右。
向欧洲专利局申请专利的日本企业TOP10
|企业名
|申请件数
|索尼
|1329
|松下
|865
|日立
|793
|佳能
|676
|富士胶片
|571
|三菱电机
|524
|NTT Docomo
|482
|丰田汽车
|445
|大金
|431
|NEC
|410
出处：欧洲专利局
标题图片：PIXTA
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