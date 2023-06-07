94.5%的受访者感觉物价“上涨”，食品和日用品支出增加

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能源价格上涨、日元贬值等因素叠加，日常生活必不可少的食品和日用品等纷纷涨价。日本银行实施的生活意识问卷调查显示，切实感到物价上涨的受访者已连续3个季度超过90%。

日本银行3月实施的《生活意识相关问卷调查》显示，表示物价较1年前“上涨”的受访者比例高达94.5%（其中有62.8%表示“大幅上涨”），创下继2008年9月调查（94.6%）以来的历史次高水平。调查每三个月实施一次，对象为全国20岁以上民众。本次调查于2月3日至3月1日期间实施，收到1981份回答。

针对目前的生活状况，56.0%的受访者表示和1年前相比“变得拮据了”，这是连续3个季度超过半数。收入方面，在最近的三个季度的调查中，表示“没有变化”的受访者几乎占到半数，而支出“增加”的受访者呈现出渐增趋势。

关于和1年前相比支出增加的项目，选择“食品”的受访者最多，其次是“日用品（洗涤用品、日杂品等）”和“家电”。可以看出，由于生活必需品的涨价，大家不得不增加支出，生活水平受到负面影响。

标题图片：PIXTA

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