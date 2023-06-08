即使对单位不满，也只有3%的人“找工会商量”

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长期以来，日本的工会组织率一直呈下降趋势，许多年轻人甚至“不知道”自己加没加入工会。与其说是对工会不感兴趣，不如说现在工会已经失去了存在感。

日本劳动组合总联合会（简称“联合”，相当于总工会）实施的工会印象调查结果显示，劳动者并未将工会视为可以依靠的对象。调查于2022年10月末通过线上方式实施，对象为全国15岁以上民众，统计了2000份有效样本。

关于对工作的不满，选择“工资低”的受访者最多，占比为32.9%；其次是“人际关系不好”（18.1%）和“公司前景堪忧”（16.0%）。“没什么不满”的受访者占比为32.0%，这意味着大约70%的人都对工作抱有或多或少的不满。

针对如何去解决对职场和工作的不满这个问题，大多数人（58.9%）表示“什么都没做”，似乎是怀揣不满继续过日子。采取了某种行动的受访者中，“找家人商量”（20.3%）和“找人事或上司商量”（15.1%）的人较多，“找工会商量”者只占3.0%。

关于是否在单位加入了工会，25.9%表示“已加入”，51.8%表示“未加入”。从年龄段来看，年纪越轻，“不知道”自己是否已加入工会的人也越多，其中10多岁（63.6%）和20多岁（51.5%）的女性受访者尤为明显。

标题图片：PIXTA

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