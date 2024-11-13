日本都道府县知事，多半为原中央政府官僚

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在职业升迁的道路上，要想成为都道府县知事，“中央省厅职业官僚”最具竞争力；并且，在日本47个都道府县知事中，又以总务省出身者为最多，共有11人。

2023年4月9日，9个道府县知事选举尘埃落定之后，日本全部47个都道府县知事均为战后出生。目前，最年轻的是生于1982年的长崎县知事大石贤吾，最年长的是生于1947年的岐阜县知事古田肇和秋田县知事佐竹敬久。女性知事只有两名，分别是山形县知事吉村美荣子和东京都知事小池百合子。

这些知事中，超过半数（25人）是中央省厅的所谓职业官僚出身。具体来说，总务省11人、经济产业省5人、国土交通省5人、财务省2人、农林水产省和外务省各1人。总务省主管地方行政和财政，对于地方政府来说，总务省出身的知事有望成为与中央沟通协调的桥梁。总务省出身的11名知事中，有7人并没有回到自己的老家，而是在派往任职副知事等职的地方政府所在地参加选举并当选为知事。

顺便提一句，此前因职权骚扰问题被解职的兵库县知事斋藤元彦是总务省出身，在2021年县知事选举中击败同为总务省出身、时任兵库县副知事的金泽和夫，登上了知事之位。斋藤的前任、五次当选知事，任职时间长达20年的井户敏三也是总务省出身。政令市神户市的市长久元喜造同样是总务省出身，兵库县和总务省似乎有着不解之缘。

47个都道府县知事一览 （*表示中央官厅官僚出身）

地方政府 姓名 担任知事前的主要职业经历 北海道 铃木直道 东京都职员（派往夕张市政府市民科任职）、夕张市市长 青森 宫下宗一郎* 国土交通省、Mutsu市市长 岩手 达増拓也* 外务省、众议员 宫城 村井嘉浩 陆上自卫官、宫城县议员 秋田 佐竹敬久 秋田县政府职员、秋田市长 山形 吉村美荣子 行政书士 福岛 内堀雅雄* 总务省（福岛县副知事） 茨城 大井川和彦* 经济产业省、IT企业高管 栃木 福田富一 栃木县政府职员、宇都宫市议员、宇都宫市市长 群马 山本一太 报社记者、团体职员、参议员 埼玉 大野元裕 中东調査会研究员、众议员 千叶 熊谷俊人 公司职员、千叶市市长 东京 小池百合子 新闻主播、众议员（环境大臣、防卫大臣等） 神奈川 黑岩祐治 新闻主播 新潟 花角英世* 国土交通省（新潟县副知事） 富山 新田八朗 公司高管 石川 驰浩 职业摔跤运动员、参议员、众议员、文部科学大臣 福井 杉本达治* 总务省（福井县总务部部长、副知事） 山梨 长崎幸太郎* 财务省（山梨县企划部挂职）、众议员 长野 阿部守一* 总务省（长野县企划局局长、副知事） 岐阜 古田肇* 经济产业省 静冈 鈴木康友 众议员、滨松市市长 爱知 大村秀章* 农林水产省、众议员 三重 一见胜之* 国土交通省 滋贺 三日月大造 公司职员、众议员 京都 西胁隆俊* 国土交通省 大阪 吉村洋文 律师、大阪市议员、众议员、大阪市市长 兵库 斋藤元彦* 总务省 奈良 山下真 报社记者、律师、生驹市市长 和歌山 岸本周平* 财务省、众议员 鸟取 平井伸治* 总务省（鸟取县总务部部长、副知事） 岛根 丸山达也* 总务省（鸟取县环境生活部部长、政策企划局局长） 冈山 伊原木隆太 公司社长 广岛 汤﨑英彦* 经济产业省、IT企业高管 山口 村冈嗣政* 总务省 德岛 后藤田正纯 公司职员、众议员 香川 池田丰人* 国土交通省 高知 滨田省司* 总务省 爱媛 中村时广 公司职员、爱知县议员、众议员、松山市市长 福冈 服部诚太郎 福冈县政府职员、副知事 佐贺 山口祥义* 总务省 长崎 大石贤吾 医生 熊本 木村敬* 总务省（熊本县总务部部长、副知事） 大分 佐藤树一郎* 经济产业省、大分市市长 宫崎 河野俊嗣* 总务省（宫崎县总务部部长、副知事） 鹿儿岛 盐田康一* 经济产业省 冲绳 玉城丹尼 艺人、冲绳市议员、众议员

注：无论当事人入职和在职期间的名称如何，职业经历中的省厅名均统一使用了现在的名称

另一方面，20个政令市中，最年轻的市长是1981年出生的大阪市市长横山英幸，最年长的是1947年出生的名古屋市市长河村隆之。有8人曾是中央省厅的职业官僚。由于是与居民生活息息相关的基层地方政府，所以市长中很多都是作为地方政府职员、市议员或县议员，一直参与地方政府运作的人。

20个政令市市长一览 （*表示中央官厅官僚出身）

地方政府 姓名 担任市长前的主要职业经历 札幌 秋本克广 札幌市政府职员、副市长 仙台 郡和子 公司职员、众议员 埼玉 清水勇人 埼玉县议员 千叶 神谷俊一* 总务省（千叶市经济农政局局长・副市长） 川崎 福田纪彦 神奈川县议员 横滨 山中竹春 横滨市立大学教授 相模原 本村贤太郎 神奈川县议员、众议员 新潟 中原八一 新潟县议员、参议员 静冈 难波乔司* 国土交通省（静冈县副知事） 滨松 中野祐介* 总务省 名古屋 河村隆之 众议员 京都 松井孝治* 经济产业省、众议员、大学教授 大阪 横山英幸 大阪府政府职员、大阪府议员 堺 永藤英机 大阪府议员 神戸 久元喜造* 总务省 冈山 大森雅夫* 国土交通省 广岛 松井一实* 厚生劳动省 福冈 高岛宗一郎 电视主播 北九州 武内和久* 厚生劳动省 熊本 大西一史 熊本县议员

标题图片：PIXTA

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