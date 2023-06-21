每3个金色驾照持有者中就有1人是“本本族”司机？！

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金色驾照是优良驾驶人员的标志。而三井住友海上火灾保险公司的调查显示，他们当中多数实际上是因为平时不开车，所以没有发生事故和违章的“本本族”。而且据说半数的“本本族”司机已有10年以上没开过车了。

三井住友海上火灾保险公司2月实施的调查中，关于驾照的“颜色”，76%的受访者表示持有代表着“过去5年无事故、无违规的优良驾驶人员”的金色驾照。不过，大约每3名金色驾照持有者中就有1人表示他们认识到“自己是本本族司机”，这表明，他们是“因为平时不开车，所以无事故、无违章”的。

针对400名本本族司机，在询问他们已有多长时间没有定期开车时，有超过半数的人回答“10年以上”，加上3年以上没有开车的人，合计比例达到了73.3%。

关于本本族司机不开车的理由，女性受访者中77%表示“害怕开车”，57.5%表示“不想发生事故”，主要是心理上存在较大障碍。而男性受访者中，49.5%表示“因为没有车”，39.5%表示“可以乘坐公共交通工具出行”，主要是受到客观环境因素影响。

关于即使不开车仍然选择继续更新驾照的理由，较多受访者都表示“将来可能会开车”（56.3%）和“可以作为带照片的身份证使用”（52.1%）。

本本族司机中有半数称“不想当本本族了”。有些人则表示“想去自然环境优美的地方放松心情”“希望在旅行目的地租车出行”，等等。

标题图片：PIXTA

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