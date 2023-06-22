人生百年时代的离世观念，女性不奢望长命百岁，但“希望走在配偶后面”

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自远古开始，人类就一直希望“长生不老”。然而，当人生百年逐渐成为现实，或许人们开始意识到长寿也不是一件轻松的事情……。日本临终关怀姑息治疗基金会实施的调查显示，仅有22%的受访者“希望活过100岁”。

日本是全球首屈可数的长寿国家。截至2022年9月1日的居民基本台账统计显示，全国共有百岁老人90526人。“人生百年时代”已经逐渐成为现实。但日本临终关怀姑息治疗基金会（大阪市）针对全国1000人实施的调查显示，仅有22.0%的受访者“希望活过100岁”。从性别来看，男性的该比例为27.6%，女性为16.5%。

关于希望活过100岁的理由，选择“希望长久享受人生”者最多，占比为68.2%，其次是“希望见证子孙的成长”（38.6%）。而关于不希望活过100岁的理由，选择“不想给身边人添麻烦”者最多，占比为59.0%，其次是“身体会越来越差”（48.2%）、“经济上的担忧”（36.7%）。

当被问及“如果自己可以决定死亡时间，是否希望走在配偶或伴侣前面”时，各个年龄段的男性均有超过60%的人表示“希望自己先走一步”，这一比例在50岁以上的男性中尤为突出，高达80%左右。与男性相比，女性倾向于“走在后面”，尤其是50岁以上者中，这一倾向更为明显。

针对回答“希望先走一步”的受访者，以多选形式询问其理由，表示“无法承受失去配偶或伴侣的悲痛”者占了过半数（58.6%）。而关于“希望走在后面”的理由，53.6%的受访者表示“因为担心配偶或伴侣的生活”，其次是“因为希望给配偶或伴侣送终”（48.1%）。

调查于2022年9月以线上问卷方式实施，对象为全国1000名20到79岁的民众。

标题图片：PIXTA

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