36.6%的初中教师加班时间超过过劳死危险线

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1971年制定的《教职员工工资特别措施法》规定，作为不支付加班费的补偿，学校需向教师支付相当于基本工资4%的“教职调整费”。除了上课以外，老师还要承担多项工作，比如指导社团活动、为家长提供升学咨询、筹备学校活动等。但无论加班多久，也得不到任何回报。现在师资力量严重不足也是不无道理。

文部科学省时隔6年实施的2022年度教职员工工作实际情况调查（估算值）显示，小学教师工作日单日平均上班时间为10小时45分钟，初中为11小时1分钟。虽然均较2016年实施的前一次调查缩短了大约30分钟，但仍大大超过7小时45分钟的法定上班时间。

尽管文科省制定了原则上以“每月45小时，每年360小时”作为加班时间上限的指导方针，但仍有64.5%的小学教师和77.1%的初中教师从事着超过这一上限的长时间劳动，14.2%的小学教师和36.6%的初中教师每月加班时间超过了80小时的“过劳死危险线”。尽管文科省一直在推动增加教师和辅助教学员工人数、调整社团活动，推进引入信息通信技术（ICT）等工作方式改革，但还需要进一步改善教师工作环境。

此次调查选取了全国公立小学和初中各1200所。1191所小学的17762名教师或校长、1186所初中的17477名教师或校长给出了回答。

标题图片：PIXTA

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