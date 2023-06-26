孩子们想要的儿童政策是免费教育

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关于国家和社会需要为孩子们优先解决的课题，作为当事人的孩子们最关注的是“免费教育”。似乎有些孩子体会到家长的负担，对升学抱有顾虑或愧疚感。

2023年4月，日本成立“儿童家庭厅”，开始施行《儿童基本法》。政府计划最快于今年秋季制定《儿童大纲》，以确立根本方针。为了在该大纲中尽可能多地反映孩子们的意见，日本财团3月针对1万名10到18岁青少年实施了一次大规模调查。

关于《儿童基本法》和联合国《儿童权利公约》（日本于1994年4月批准生效），表示“知道”的比例均不到10%。

关于自己或身边儿童是否存在某些权利未受到保护的情况，选择“可以自由发表意见，会得到大人的尊重”“无论出于任何理由都不会受到歧视”“接受教育”“大人会优先考虑对孩子来说最好的事情”这四项的比例都超过了10%。

觉得自己的“外貌、外形”（6.9%）、“成绩”（5.3%）受到过歧视或不公待遇的受访者较多。

关于国家和社会应该优先为孩子做的工作，选择“高中大学免费教育”的受访者最多，占比为40.3%，其次是“没有霸凌的社会”（36.7%）、“不被卷入犯罪，可以安全生活”（33.7%）。

当被问及希望《儿童大纲》解决什么问题，以及希望“儿童政策负责人”做哪些事情时，受访者自由填写意见的结果显示，希望“免费教育”的受访者最多，其次是“调整学校教育内容和规则”“尊重孩子的意见”。“就算想学习，但还是会顾虑让父母付出更多的金钱”“父母经常对自己说教育费用太过昂贵”等意见，反映出孩子们自身已经感受到教育费的负担。

标题图片：PIXTA

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