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大家是否知道，札幌的观光名胜中，有五角星标志的地方很多。日本明治政府于1869年7月设立了负责北海道开发事业的政府行政管理机构“开拓使”，正式着手开发北海道。开拓使附属的船只出海航行时，船上挂着的蓝底北极星图案的“北辰旗”，便是现在这些五角星的起源。后来，开拓使札幌总部等建筑和工业制品都开始打上了这种红星标志。所有留存至今的相关历史建筑上都有熠熠生辉的星星。

北海道厅红砖厅舍（旧本厅舍）

1882年（明治15年）废除开拓使后，1888年（明治21年）建成用作北海道厅的本厅舍（总部办公大楼——译注）。这是一座美国风格的新巴洛克式建筑，外墙使用了过去白石村和丰平村等地制造的大约250万块红砖。红砖厅舍作为道厅本厅舍一直用到1968年2月，1969年被指定为国家重要文化遗产。天窗顶部可以看到红星标志。



北海道旧厅舍（PIXTA）

为了解决建筑老化和加强抗震性等问题，红砖厅舍从2019年起实施改造维护，预计2025年完工。由于脚手架等遮挡建筑物，所以现在周围立起了临时图板，上面印有该建筑的外观照片。如此一来，即便是在施工期间，游客也可以不虚此行，欣赏到北海道的这一人气观光景点。另外，旁边的参观设施已于5月7日开门迎客，里面展示着建筑顶部暂时卸下的八角塔，游客可以近距离参观欣赏。



改造施工中的红砖厅舍（共同Images）

钟楼

建成于1878年（明治11年）10月，起初是北海道大学前身札幌农学校的练武场。钟楼共有17个红星标志。



钟楼（PIXTA）

札幌啤酒博物馆

札幌啤酒的商品上全都印有金色的星星标志。实际上，这个标志的原型是开拓使曾经使用过的“五稜星”。札幌啤酒的历史始于1876年9月建成的“开拓使麦酒酿造所”。札幌啤酒博物馆的建筑内也是星星标志，随处可见。



札幌啤酒博物馆（PIXTA）



作为限量商品销售的札幌拉格啤酒上的闪闪红星（时事社）

丰平馆

1880年（明治13年）11月建成，位于现在的大通公园一丁目附近，最初是开拓使直营的西式酒店。1958年被迁至中岛公园内，此后长期被用作婚礼大厅。



丰平馆（PIXTA）

清华亭

1880年作为明治天皇出行北海道时的休息场所而建。



清华亭（PIXTA）

北海道大学植物园及博物馆

设立于1886年（明治19年），是一座历史悠久的植物园。博物馆内收藏着自明治时代以来出于学术目的收集的大量珍贵资料。稍不留心，或许就会忽略掉入口处的星型设计。



北海道大学植物园内博物馆（PIXTA）



北海道大学植物园附属博物館（PIXTA）

札幌站JR塔大楼的满天星时钟

自开拓使时代以来，星星就一直作为札幌的象征熠熠生辉，至今依旧在守望着札幌这个城市，受到市民和游客的喜爱。



札幌站 JR塔大楼的时钟（PIXTA）

标题图片：PIXTA

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