2022年自行车伤亡事故69985起

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日本警察厅的统计数据显示，2022年骑自行车造成的死伤交通事故同比增加291起至69985起，已连续两年增多。据分析，新冠疫情中骑车出行的机会增多，也是导致这一结果的原因。

日本全国包括机动车在内的交通事故数量逐年减少，这使得自行车事故在所有交通事故中所占的比例达到了23.3%，创下过去20年的最高水平。

事故数量的计算标准是骑车人在事故中为最大责任人或第二责任人，自行车与自行车间的事故按1起计算。2012年的自行车伤亡事故高达132051起，之后逐年减少，2020年降至67673起，但2021和2022年又出现了连续增多。

通过分析2018年至2022年这5年间发生的事故后发现，中小学生的自行车事故造成伤亡人数最多的时间是6月。警察厅分析认为，中小学生4月入学后开始骑车上下学，逐渐适应后容易因为疏忽大意而发生事故。

从1985名事故死者的情况来看，大约四分之三是与其他车辆（自行车、摩托车、汽车等）之间发生的事故，大约四分之一是单方事故。死者中大约60%头部受伤，未佩戴头盔者的致死率（占伤亡人数的0.54%）大约是佩戴头盔者（占伤亡人数的0.21%）的2.6倍。

标题图片：PIXTA

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