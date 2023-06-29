学童书包最新潮流：女孩最喜欢紫色，男孩最喜欢黑色

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对即将入读小学的孩子们来说，一件“头等大事”就是购买书包，他们在挑选决定书包颜色和款式的时候，一定是兴奋激动万分的吧。选购书包的高潮期是每年的四五月份。

昭和年代，日本的学童书包几乎都是“女孩选红色，男孩选黑色”的固定模式。随着时代的变迁，书包的颜色变得丰富起来。

学童书包工业会2023年4月针对家中有上小学孩子的家长实施的问卷调查显示，女孩购买的书包中，“紫色、浅紫色”最多（29.6%）。其次是“粉红色”（17.0%）和“浅蓝色”（16.5%）。过去最经典的“红色”仅占12.4%，增长乏力。

而男孩或许是比较保守，选择“黑色”的占了绝大多数（56.9%），其次是“深蓝色”（14.5%）和“蓝色”（10.4%），均为沉稳的深色系。

购买金额在65000日元以上的受访者最多，占比为33.3%，25000日元以下的仅为4.2%。

平均购买金额为58524日元（大约折合人民币3000元），同比增加了2000日元以上。

调查于今年2月上旬实施，对象为家中有孩子今年入读小学、且购买了学童书包（不是别人用过的旧书包）的家长。样本数为1500人。

标题图片：PIXTA

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