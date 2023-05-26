新冠病毒传染病降级为“5类”传染病

新冠病毒传染病降级为“5类”传染病健康与医疗 社会 政治外交 生活
2020年1月，日本国内发现首例新冠感染者，在之后的三年零四个月时间里，新冠病毒让人们的生活陷入了混乱。截至3月8日零时，日本国内累计感染人数为33802739人，死亡74669人。2023年5月8日，日本将新冠病毒传染病划归为与季节性流感同等的“5类”传染病。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
5月8日，新冠病毒传染病在《传染病法》上的危险等级已由“准2类”下调至与季节性流感同等的“5类”。自国内发现首例感染者后的大约三年零四个月时间里，政府针对东京等大城市发布了4次紧急状态宣言，对民众外出行为和餐饮店等场所的营业时间等加以限制，经济和社会活动遭受了严重影响。尽管疫情并未彻底平息，但社会经济活动正逐渐恢复正常，大家又过上了往常的生活。
国内感染情况
|国内累计感染人数
|33802739人
|死亡人数
|74669人
|疫苗接种次数
|383726262次
出处：厚生劳动省
新冠降级为5类传染病后，此前免费实施的病毒检测和门诊医疗费原则上将由患者个人负担。
感染者和密接人员的行动不再受限，是否佩戴口罩也交由民众个人判断。厚生劳动省建议，感染者从出现症状后的次日算起，5天内避免外出，10天内最好佩戴口罩。
此前采用“全数把握”方式每天公布新冠感染人数，这一做法在传染病等级调整后，将改为采用“定点把握”方法，由厚生劳动省依据全国约5000家医疗机构上报数据每周公布一次。
新冠降级为5类传染病后有哪些变化
|此前
|降级后
|医疗费
|个人仅负担首诊费
|原则上个人负担
|疫苗
|免费
|2023年度内免费
|避免外出
|感染者原则上7天
|无要求/建议感染者发病次日算起居家5天
|密接人员原则上5天
|口罩
|原则上应佩戴
|交由个人或企业判断
|掌握感染人数
|全数把握
|定点观测
标题图片：PIXTA
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。