新冠病毒传染病降级为“5类”传染病

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2020年1月，日本国内发现首例新冠感染者，在之后的三年零四个月时间里，新冠病毒让人们的生活陷入了混乱。截至3月8日零时，日本国内累计感染人数为33802739人，死亡74669人。2023年5月8日，日本将新冠病毒传染病划归为与季节性流感同等的“5类”传染病。

5月8日，新冠病毒传染病在《传染病法》上的危险等级已由“准2类”下调至与季节性流感同等的“5类”。自国内发现首例感染者后的大约三年零四个月时间里，政府针对东京等大城市发布了4次紧急状态宣言，对民众外出行为和餐饮店等场所的营业时间等加以限制，经济和社会活动遭受了严重影响。尽管疫情并未彻底平息，但社会经济活动正逐渐恢复正常，大家又过上了往常的生活。

国内感染情况

国内累计感染人数 33802739人 死亡人数 74669人 疫苗接种次数 383726262次

出处：厚生劳动省

新冠降级为5类传染病后，此前免费实施的病毒检测和门诊医疗费原则上将由患者个人负担。

感染者和密接人员的行动不再受限，是否佩戴口罩也交由民众个人判断。厚生劳动省建议，感染者从出现症状后的次日算起，5天内避免外出，10天内最好佩戴口罩。

此前采用“全数把握”方式每天公布新冠感染人数，这一做法在传染病等级调整后，将改为采用“定点把握”方法，由厚生劳动省依据全国约5000家医疗机构上报数据每周公布一次。

新冠降级为5类传染病后有哪些变化

此前 降级后 医疗费 个人仅负担首诊费 原则上个人负担 疫苗 免费 2023年度内免费 避免外出 感染者原则上7天 无要求/建议感染者发病次日算起居家5天 密接人员原则上5天 口罩 原则上应佩戴 交由个人或企业判断 掌握感染人数 全数把握 定点观测

标题图片：PIXTA

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