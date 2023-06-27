外国游客最喜欢的日本美食是寿司

日本信息库

日本菜健康美味，受到全球喜爱。虽然日本餐厅开到了世界各地，但许多来到日本的外国游客都说“在自己国家吃的日本菜和在日本吃的不一样！”。希望大家来日本体验一下正宗的日本菜！

农林中央金库针对最近10年来过日本的共计1200名美国人、英国人、法国人、中国人和韩国人实施的调查显示，最有吸引力的日本美食是“寿司”。

关于在日逗留期间吃过的日本菜，回答“寿司”的受访者人数非常突出，占比高达68.3%；其次是“天妇罗”（47.2%）和“牛排、烤肉”（46.9%）。

关于“最美味的饭菜”，选择“寿司”的受访者也是明显居多，占比达19.4%；其次是“牛排、烤肉”（9.2%）、“寿喜烧”（8.0%）、“鳗鱼”（7.4%）。从各个国家来看，“寿司”在美国、英国、法国、韩国受访者中获得的支持率最高，中国受访者中，选择“鳗鱼”（11.7%）的受访者多于“寿司”（7.0%）。

关于对日本的饮食或饮食礼仪留下深刻印象的事情，超过半数的受访者列举了“餐前餐后要说礼貌语”。

关于对日本的饮食感到惊讶或佩服的地方，选择“味道好”（45.7%）、“摆盘漂亮”（42.7%）、“菜品丰富”（41.8%）的人较多。从各个国家来看，在许多项目上，总体而言美英法三国受访者感到惊讶、佩服的比例较高，而文化相近的中韩两国受访者比例较低。

关于“在自己国家吃的日本菜和在日本吃的是否不同？”，选择“非常不同”和“有些不同”的受访者合计占比高达86.7%。表示“非常不同”和“有些不同”的中国受访者（97.0%）和法国受访者（92.7%）比例较高，英国（74.0%）和韩国（79.0%）比例相对较低。

关于“再去日本的时候想吃什么？”，选择“寿司”的受访者依然是最多的，占比达58.7%。“寿司”的吸引力大到惊人！

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。