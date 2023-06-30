遗产继承，预期金额与实际金额间的差距

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老龄化社会也是“多死社会”。既要做好先走一步的准备，也要做好给亲人送行的准备。

提供继承遗产相关服务的lelien公司（总部位于京都市）实施的调查显示，子女预想的财产金额与实际继承的财产存在差异。

针对“你预计下一次继承的时候可以拿到多少遗产？”这个问题，34.5%的受访者回答“100万日元以下”，占了绝对多数。中位数是100万到200万日元。另一方面，实际经历了父母离世的受访者，当被问及继承了多少遗产时，他们当中同样是回答“100万日元以下”的人最多，占比为20.1%，中位数是400万到500万。虽然不能单纯比较，但在继承遗产的金额上，呈现出预估值低于实际金额的倾向。

针对经历过父母离世后继承遗产的人，当被问及“父母离世前所做的临终准备”时，回答“写遗书”的人最多（16.9%）；当被问及“希望父母预先做的临终准备”时，回答“处理掉无用物品”的人较多（26.2%）。

关于“下一次你继承遗产时会有哪些手续？”，调查将受访者分为经历过父亲或母亲的离世和未经历过父母离世的两组进行了统计，并且从中发现，未经历过父母离世者往往无法想象有关“为确定继承人的户籍调查”“金融资产的名义变更”等情况。

调查于2023年2月末至3月上旬通过线上方式实施，共计收到7336份有效回答。

标题图片：PIXTA

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