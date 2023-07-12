为什么要并排6尊？近在身边却不甚了解的地藏菩萨

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巢鸭地藏通的商业街被称为“老太太们的原宿”。位于这条街中心的“拔刺地藏”，吸引着期盼得到其保佑的众多老年人的到来，这也让整条街总是看着很热闹。另一方面，如果到外地旅游，你会看到有些地方是6尊地藏菩萨像静静地站立在路边。身边很常见，却不甚了解的地藏菩萨到底是怎样的佛陀呢？

从地狱拯救世人的菩萨

虽然经常被日本人亲切地称呼为“地藏先生”“地藏大人”，但它的正式名称是地藏菩萨。地藏的“地”指的是大地，“藏”指的是蓄积。“菩萨”意为“修行求悟之人”。换言之，地藏菩萨像丰饶的大地一样孕育万物，并将之作为拯救世人的力量蓄积起来，不断地修行。

地藏信仰在8世纪前后传入日本。奈良时代的书籍《十轮经》，记录了初期的信仰，其中写道，受释迦牟尼佛指派前来关爱世人者，即是地藏菩萨。虽然最初并无迹象显示地藏菩萨受到了多大程度的虔诚信奉，但到了平安时代（794年-1185年）初期，没落的贵族开始寻求地藏的保佑。

平安时代是摄关政治的鼎盛时期，历任过摄政和关白职务的藤原氏享尽荣华，而下级贵族身份卑微，一直遭受冷遇。他们对现世（以藤原氏为中心的社会）感到绝望，这种想法逐渐转化形成了“六道思想”。

所谓六道思想，指的是认为人在天道、人道、修罗道、畜生道、饿鬼道和地狱道这六个世界轮回转生的思想，其中地狱道最为残酷，是一个唯苦无乐的世界，令人生畏。

在现世已然没落，又没有任何希望；但即使死去，也只能在地狱挣扎；就算转生到现世，还将经受痛苦。于是，他们认为从地狱道回到人道时，必须要有人能够拯救自己，于是就将这种愿望寄托到了地藏菩萨身上。

在地方村落的入口等场所，并排摆放6尊地藏菩萨像，即是源于六道思想。人们认为，这些菩萨像会慈祥地送走转生去往各个世界的亡者，保护他们免受痛苦。这逐渐变成了保护村落免受恶灵、瘟疫等灾祸袭扰的信仰。

守护孩童和村落的佛陀

没落贵族之中，有许多人成为了被称作“圣”的佛教僧侣，他们向民众传布教义，在这个过程中，信仰以各种形式不断得到传播。

江户时代，作为守护孩童的佛陀，地藏信仰进一步传播。那时的婴幼儿死亡率远高于现代，人们认为，年幼死去的孩子，必须在三途川前的赛河原上用石头堆塔，以此来赎清比父母先死而造成父母痛苦的罪孽。在堆石头的时候，会遭到恶鬼的无情破坏，所以孩子总是边哭边堆。而地藏菩萨会拯救这些孩子的苦难。源于这种信仰，逐渐形成一种惯例，那就是将地藏菩萨的佛缘日作为一种孩子们也可轻松参加的宗教活动。

社区居民们为长年在路边经受风吹雨打的地藏菩萨像穿上披挂，或者盖上头巾，据说这是因为人们把孩童的形象套用在了守护孩子的地藏菩萨身上。



《赛河原 地藏尊》歌川国辉画，创作于江户后期。左边画的是欺凌孩童的恶鬼，右边画的是拯救孩童的地藏菩萨。东京都立中央图书馆特别文库室收藏



赛河原的石堆

另外，替身地藏和拔刺地藏象征着代人承受疾病或疼痛的地藏菩萨。东京文京区的常德寺就有这样一个传说：一名右眼近乎失明的僧侣向地藏菩萨祈祷后重见光明，而地藏的眼睛却肿了起来。

丰岛区巢鸭的高岩寺因为供奉着“拔刺地藏”而闻名。传说古时候有一名武家的女佣吞针后痛苦不堪，旁人让其吞下画有地藏菩萨形象的纸后，针就插在地藏身上被一起吐了出来，此后大家都开始相信地藏会替人承受针刺扎伤的疼痛。



巢鸭高岩寺的主佛地藏菩萨作为的。虽然“拔刺地藏”具有极高的知名度，但由于是秘藏佛像，所以无法看到其身影



东京上野的不忍池辩天堂旁边的地藏菩萨（PIXTA）

通常来说，地藏菩萨像都是剃发僧侣的形象，右手拿着锡杖，左手拿着宝珠（象征佛祖教诲的佛具）。这种朴素的形象，传达出佛总是在人们身边的讯息。也正是有了这种平易近人的感觉，“地藏大人”的叫法深入人心，成为最受日本人喜爱的佛陀。



京都嵯峨 祇王寺附近的地藏尊化身（PIXTA）

（参考文献）

《地藏信仰》速水侑，塙新书

《重新阅读日本史 观音、地藏、不动明王》速水侑，吉川弘文馆

《地藏菩萨 拯救地狱的路边佛》下泉全晓，春秋社

《庇佑神效分类 佛像祭拜入门》主编：松岛龙戒，Natsume社

标题图片：PIXTA

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