2022年日本军费破6万亿日元，位居全球第10

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2022年全球军费为22400亿美元，日本的军费开支为460亿美元（60403亿日元），相当于全球军费的2.1%，位居全球第10。

总部位于瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）近日公布了2022年全球军费开支相关调查报告。数据显示，日本的军费开支为460亿美元（60403亿日元），全球排名较上一年下降一位至第10位。

该报告推算全球军费开支较上一年增加3.7%至22400亿美元，创下自开始连续统计的1988年以来的最高水平。

军事开支排在前10位的国家依次是：美国（以8770亿美元居首）、中国（推算为2920亿美元）、俄罗斯（推算为864亿美元）、印度、沙特、英国、德国、法国、韩国、日本。俄罗斯、沙特和韩国的排名较上一年有所上升。与俄罗斯发生冲突的乌克兰军费较上一年激增5.4倍，达到440亿美元，升至全球第11位（上一年为36位）。

排在前15位的国家合计军费开支为18420亿美元，占到全球的82%。

全球军费支出排在前10位的国家

排名 2022年（亿美元） GDP占比 1（1） 美国（8770） 3.45% 2（2） 中国（推算2920） 1.60% 3（5） 俄罗斯（推算864） 4.06% 4（3） 印度(814） 2.43% 5（8） 沙特（推算750） 7.42% 6（4） 英国（685） 2.23% 7（7） 德国（558） 1.39% 8（6） 法国（536） 1.94% 9（10） 韩国（464） 2.72% 10（9） 日本（460） 1.08%

（注）排名栏括号内数字为2021年顺序

依据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）资料制作

2022年的军费开支在日本国内生产总值（GDP）中的占比为1.08%。全球军费开支在全球GDP中的占比为2.2%，军费开支最多的美国，该占比为3.5%，中国推算为1.6%，俄罗斯推算为4.1%。

1988年，日本的军费开支为36700亿日元，1990年突破4万亿日元，整个90年代都保持着增长趋势。本世纪00年代后，基本上在5万亿日元左右徘徊。2022年首次突破6万亿日元。首相岸田文雄表示，打算将2027年的国防开支增至9万亿日元左右，一旦目标实现，那么单纯比较来看，日本将跃升至全球第3位。

标题图片：在陆上自卫队富士综合火力演习中，从水陆两栖战车AAV7上下车的水陆机动团队员（2022年5月28日，静冈县东富士演习场，时事社）

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