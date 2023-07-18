你能说出七福神的名字吗？

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每当看到乘坐的宝船的满脸福相的几个神仙，日本人脑海中立刻会想到“啊，七福神！”，不由得倍感喜庆。但大家是否能够说出这几位神仙的名字呢？

曾是德川家康政治参谋的上野宽永寺开山祖师天海僧正，将长寿、财富、声望、清廉、威严、敬爱、大度定义为七福，认为这是“为政者的应有形象”。日本自古以来的本土守护神惠比寿，加上从大陆传来的大黑天、辩财天、毗沙门天、布袋和尚、福禄寿、寿老人，合称七福神，日本人认为信奉他们就能得到七种福气，因而七福神信仰在普通百姓中得以广泛传播。

惠比寿代表清廉，手持钓竿，怀抱大鲷鱼

传说中创造了日本列岛的伊邪那岐和伊邪那美的孩子“蛭子命”天生残疾，自幼就承受了被遗弃在海上的悲惨命运。但他在漂流上岸的地方得到了精心抚育，最终成为了给人们带来幸福的神仙。

惠比寿，有时也写作“夷”“戎”“胡”等字，指的是异国他乡来的人、异邦人。日本四面环海，自古就有原生的漂流物信仰，传说惠比寿就源于这种信仰。



惠比寿（图片：PIXTA）

在七福神中，惠比寿是日本人最为熟悉的神仙。这是因为，他的形象被用作精酿啤酒先驱品牌“惠比寿啤酒”的标志，经常能在超市和便利店里看到。顺便说一句，有传闻说，惠比寿啤酒是为了和此前推出了“大黑啤酒”的厂商较量而冠名的品牌。

JR山手线上有一个惠比寿站，其历史源于1901年作为惠比寿啤酒卸货专用车站而设置的“惠比寿停车场”。借用福神形象命名的啤酒名又成为了车站名，甚至成为了街区的名字。惠比寿啤酒畅销百年以上，惠比寿街区也很繁华，由此可见惠比寿是名副其实的福神。



惠比寿啤酒（图片：共同Images）

在江户时代商业繁荣的关西地区，人们都会祈求惠比寿保佑生意兴隆。其中，西宫神社（兵库县西宫市）和今宫戎神社（大阪市浪速区）拥有众多信徒，每年1月9日到11日这三天时间举办的“十日戎”，可谓是传统的冬季活动。购买吉祥“福竹”的人络绎不绝，“生意兴隆, 来拿细竹(*1)！”的呼喊声响彻整个神社。1月10日清晨在西宫神社举行的“开门神事选福男”活动每年都会上新闻，在全国都有很高的知名度。神社大门打开的瞬间，早在门前摩拳擦掌的人们便一起冲进来，最先到达大殿的人就是这一年的“福男”。



西宫神社选福男活动（图片：时事社）

大黑天代表财富：手持万宝槌和大布袋

日本人认为，印度掌管黑暗的神明摩诃迦罗与日本的大国主神发生了神佛习合（本土信仰与佛教融合呈现一体化——译注）。摩诃迦罗意为“伟大的黑”，“大国”在日语里也可以念作“daikoku”，与“大黑”的发音相同，所以被视为同一神明。



大黑天（图片：PIXTA）

辩财天代表敬爱：弹琵琶的天女

印度神话中的水之女神。掌管音乐、辩才、学问和福德，本来应该写作“辩才天”，但在日本被赋予了财运之神的属性，于是变成了“辩财天”。



辩财天（图片：PIXTA）

遍布在各地的“净财辩天”是人气极旺的求财“能量点”。大家似乎相信只要用辩天仙人的灵验之水清洗钱财，就会赚回好几倍。在东京近郊比较有名的，是神奈川县镰仓市的净财辩天。



被视为求财能量点的净财辩天（图片：PIXTA）

毗沙门天代表威严：身穿甲胄

作为身穿甲胄、威武雄壮的武神，深受战国武将们信奉。尤其是上杉谦信，因为笃信毗沙门天而闻名。不过，最早在印度，他是布施财宝的施财天，从印度传入中国后被赋予了武神的属性。其形象是左手托宝塔，右手持宝杖。



毗沙门天（图片：PIXTA）

福禄寿代表声望：长头长须，仙鹤在旁

据说是道教仙人南极仙翁的化身，会保佑多子多孙、招财纳福、健康长寿。也有说法认为他和寿老人是同神异名，或是双子神。



福禄寿（图片：PIXTA）

寿老人代表长寿：白发白须，手持拐杖，仙鹿在旁

中国道教神仙，传说是南极仙翁的化身，民间传言有缘得见便能延年益寿。往往被认为与福禄寿是同神异名。可以保佑延年益寿、诸病痊愈。



寿老人（图片：PIXTA）

布袋和尚代表大度：袒胸露怀大肚腩，手持大布袋

传说是七福神中唯一真实存在的人物。原型是中国唐朝末年的禅僧契此。据说，当年他曾半裸着身体行走在街上，替人占卜吉凶。如果按照现代观念，恐怕会因违反社会秩序而被逮捕吧。他会保佑笑口常开福气来、夫妻和谐圆满。



布袋和尚（图片：PIXTA）

七福神巡礼

对于江户时代的老百姓来说，七福神巡礼既是一种信仰，也是一种休闲方式。在东京都内，“谷中七福神”“山手七福神”“隅田川七福神”等比较有名。全国各地也有不计其数的七福神巡礼路线。最初的说法认为最好是在正月“松之内（正月前7天或前15天）”这段时间完成七福神巡礼，但近年来作为振兴旅游的一个项目，有些地方大力宣传不必限定时间，将它们打造成游览或徒步路线。

福神腌菜

“福神腌菜”是日本人非常熟悉的咖喱饭配菜，东京上野的腌菜店“酒悦”在明治时代推出的福神腌菜被视为鼻祖。将萝卜、茄子、刀豆、莲藕、芜菁、紫苏、菜瓜这七种蔬菜切成细丝，然后使用独家调配的酱油浸泡腌制。关于名称的由来，一种说法是“把七种蔬菜比作了七福神”，还有一种说法是“只要有了这种腌菜，就不需要其他小菜了，可以节省开支存下钱来”。



福神腌菜（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

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