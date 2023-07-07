国内漆产量仅有2吨，漆器制作依赖于进口漆

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筷子和味增汤碗等漆器是日本人日常生活中不可或缺的用品。但日本国内漆产量很少，绝大部分漆器制作依赖于中国等地的进口漆。

传说，历史上那位玛丽•安托瓦内特王后也对日本漆器爱不释手。漆文化虽然广泛分布于东亚、东南亚地区，但大航海时代，日本漆器在欧洲尤为受宠，大家都习惯用japan一词来指代所有漆器。

尽管漆是日本具有代表性的涂料，但2021年的《特用林产物统计调查》显示，国内产地分布在1道1府11县，年产量仅有2035公斤。用于制作漆器的漆绝大部分依赖于从中国等地进口。

此前日本文化厅曾发布指导方针，要求从2018年起，在保存修缮国宝和重要文化遗产时原则上使用国产漆。而根据推算，修缮保存工作每年需要使用2000公斤以上的漆，现在的产量甚或存在无法满足这一需求的危险。

标题图片：PIXTA

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