女性如何看待政府的“儿童相关预算”？

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日本政府提出“异次元少子化对策”和“儿童相关预算翻倍”口号，试图遏制少子化问题发展，而女性是如何评价政府行动的呢？日本财团针对1万名女性实施大规模调查，收集了她们的真实声音。

少子老龄化问题日益严峻，日本已经进入人口减少型社会。岸田文雄政权提出“异次元少子化对策”，试图遏制少子化问题发展，但作为关键角色的女性对此是如何看待的呢？

日本财团针对1万名18到69岁的女性实施大规模调查，询问了她们对少子化对策的意见。

首相岸田提出将力争“在2030到2035年期间实现儿童相关预算翻倍”。针对“是否应该增加儿童相关预算？”这一问题，仅有20.9%的受访者认为“应该作为首要课题增加预算”，有15.2%认为“财政收入状况恶化，增加预算不现实”，36.3%认为“相较于金额大小，首先应该确定具体措施”，各种意见存在分歧。

针对儿童相关预算的财政收入来源，74.6%的受访者“反对或相对反对”上调消费税率，对加税或提高社会保障相关个人负担比例持否定态度的受访者较多，而反对缩减公共事业开支或防卫费等调整预算分配的意见较少。

针对政府的少子化对策，只有6.0%的受访者表示“有一定效果”，33.6%认为“收效甚微”，21.0%认为“完全没有效果”。

日本政府4月成立了统管儿童相关政策制定工作的“儿童家庭厅”，关于对该部门的期待，“儿童贫困”“少子化”“儿童受虐待”等项目排在前列。但回答最多的选项是“不期待/不知道”，占比为23.3%。

调查于2023年3月下旬通过线上方式实施，按照全国各年龄段人口比例，收集了1万名18至69岁女性的回答。

标题图片：PIXTA

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