大企业涨薪3.91%

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经团联的统计数据显示，大企业的涨薪率30年来首次达到3.5%以上。在国际上长期被调侃不涨工资的日本，也终于开始真正意义上的涨薪了吗？希望涨薪幅度能够一直不低于物价上涨水平！

日本经济团体联合会（简称“经团联”）公布的大型企业2023年春季劳资谈判结果显示，包括定期加薪与基础工资增长在内的合计涨薪率为3.91%（13110日元），大大高于前一年的2.27%（7430日元）。涨薪率已连续两年同比上升，且今年是自1993年（3.83%）后，亦即30年来首次达到3.5%以上。

调查以21个行业的241家大型企业为对象，统计了在规定时限内给出回答的92家企业的工会成员平均情况。

在15个行业中，有12个行业的涨薪率超过了3%。涨幅最大的是造船业（6.06%），其次是机械金属（5.01%）和纤维（4.58%）。钢铁行业的涨薪率低于上一年，据分析，这是因为该行业在惯例上两年举行一次劳资谈判。

标题图片：PIXTA

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