川崎市麻生区，居民平均寿命位居日本第一

川崎市麻生区，居民平均寿命位居日本第一健康与医疗 生活 社会 财经
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日本是世界上屈指可数的长寿大国。其中，无论男女又以川崎市麻生区的居民寿命更长。厚生劳动省2020年对全国各个市、区、町、村居民的平均寿命展开了一次调查。全国整体数值方面，女性平均寿命为87.6岁，男性为81.5岁，川崎市麻生区的女性平均寿命为89.2岁，男性为84.0岁。
另一方面，女性和男性平均寿命最短的均是大阪市西成区，分别为84.9岁和73.2岁。川崎市麻生区与大阪市西成区的女性平均寿命相差4.2年，男性相差10.8年。
纵观平均寿命的长短，可以发现地区之间存在的健康差距。川崎市麻生区是以电车小田急线新百合之丘站为中心的一个街区，是东京的卧城。这里前往东京中心城区的交通便利，拥有大片的农田和山林，居住环境优美。平均寿命排在前10位的还有其他一些大都市圈的周边地区，就医方便的有利条件应该也产生了积极作用。长野县提出的目标，是要成为“世界第一健康长寿之乡”，县内各地方政府合作开展各种促进健康的项目，其成果也可见一斑。
另一方面，排名靠后的地区，在青森县等日本北部比较突出。东北地区摄取盐分偏多的饮食习惯一直受到诟病。再加上人口稀疏问题日益严重，与大都市圈相比公共交通不便，限制了人们外出活动范围，医疗资源也存在不足，似乎这些因素都产生了影响。男女平均寿命均排名最后的大阪市西成区，是一个以日结临时工多而出名的地方。对于就业不稳定的非正式劳动人员来说，既无法充分享受劳保福利制度，也很难有多余的精力去注重饮食和健康。
女性平均寿命：前10位
|都道府县
|市町村
|平均寿命
|神奈川县
|川崎市麻生区
|89.2
|熊本县
|益城町
|89.0
|长野县
|高森町
|89.0
|滋贺县
|草津市
|89.0
|兵库县
|芦屋市
|88.9
|东京都
|世田谷区
|88.9
|东京都
|小金井市
|88.9
|山梨县
|富士河口湖町
|88.8
|长野县
|箕轮町
|88.8
|长野县
|伊那市
|88.8
各都道府县女性平均寿命排名靠前的50个地区
长野县8个 / 东京都7个 / 广岛县6个 / 熊本县6个/ 神奈川县4个 / 京都府4个 / 冈山县4个 / 滋贺县2个 / 兵库县2个 / 冲绳县2个 / 山梨县1个 / 石川县1个 / 奈良县1个 / 鸟取县1个 / 岛根县1个
男性平均寿命：前10位
|都道府县
|市町村
|平均寿命
|神奈川县
|川崎市麻生区
|84.0
|神奈川县
|横滨市青叶区
|83.9
|长野县
|宫田村
|83.4
|爱知县
|日进市
|83.4
|京都府
|木津川市
|83.3
|神奈川县
|镰仓市
|83.3
|长野县
|原村
|83.3
|神奈川县
|横滨市都筑区
|83.3
|滋贺县
|草津市
|83.3
|长野县
|丰丘村
|83.3
长野县16个 / 神奈川县10个 / 东京都6个 / 滋贺县4个 / 京都府4个 / 奈良县3个 / 大阪府2个 / 宫城县1个 / 爱知县1个 / 兵库县1个 / 广岛县1个 / 熊本县1个
女性平均寿命：后10位
|都道府县
|市町村
|平均寿命
|大阪府
|大阪市西成区
|84.9
|青森县
|今別町
|85.5
|青森县
|田舍馆村
|85.5
|青森县
|大鳄町
|85.6
|青森县
|Mutsu市
|85.6
|高知县
|三原村
|85.6
|北海道
|別海町
|85.8
|青森县
|风间浦村
|85.8
|山形县
|大藏村
|85.8
|青森县
|七户町
|85.9
各都道府县女性平均寿命排名靠后的50个地区
青森县24个 / 北海道9个 / 大阪府4个 / 山形县3个 / 福岛县2个/ 栃木县2个 / 茨城县2个 / 岩手县1个 / 秋田县1个 / 静冈县1个 / 高知县1个
男性平均寿命：后10位
|都道府县
|市町村
|平均寿命
|大阪府
|大阪市西成区
|73.2
|大阪府
|大阪市浪速区
|77.9
|大阪府
|大阪市生野区
|78.0
|青森县
|东通村
|78.1
|青森县
|六所村
|78.3
|青森县
|大间町
|78.4
|青森县
|Mutsu市
|78.4
|青森县
|三户町
|78.4
|青森县
|风间浦村
|78.6
|青森县
|平内町
|78.6
各都道府县男性平均寿命排名靠后的50个地区
青森县32个 / 大阪府9个 / 北海道2个 / 岩手县2个 / 鹿儿岛县2个 / 神奈川县1个 / 兵库县1个 / 冲绳县1个
标题图片：PIXTA
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