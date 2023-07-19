川崎市麻生区，居民平均寿命位居日本第一

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川崎市麻生区的男女平均寿命均是日本第一。川崎市2022年实施的《老年人实际情况调查》显示，市内7个城区中，麻生区的住宅自有率最高，近九成（88.2%）受访者表示“15分钟左右的距离会选择步行，也能走得动”。可见这个街区的居民经济上比较宽裕，也很有健康意识。

日本是世界上屈指可数的长寿大国。其中，无论男女又以川崎市麻生区的居民寿命更长。厚生劳动省2020年对全国各个市、区、町、村居民的平均寿命展开了一次调查。全国整体数值方面，女性平均寿命为87.6岁，男性为81.5岁，川崎市麻生区的女性平均寿命为89.2岁，男性为84.0岁。

另一方面，女性和男性平均寿命最短的均是大阪市西成区，分别为84.9岁和73.2岁。川崎市麻生区与大阪市西成区的女性平均寿命相差4.2年，男性相差10.8年。

纵观平均寿命的长短，可以发现地区之间存在的健康差距。川崎市麻生区是以电车小田急线新百合之丘站为中心的一个街区，是东京的卧城。这里前往东京中心城区的交通便利，拥有大片的农田和山林，居住环境优美。平均寿命排在前10位的还有其他一些大都市圈的周边地区，就医方便的有利条件应该也产生了积极作用。长野县提出的目标，是要成为“世界第一健康长寿之乡”，县内各地方政府合作开展各种促进健康的项目，其成果也可见一斑。

另一方面，排名靠后的地区，在青森县等日本北部比较突出。东北地区摄取盐分偏多的饮食习惯一直受到诟病。再加上人口稀疏问题日益严重，与大都市圈相比公共交通不便，限制了人们外出活动范围，医疗资源也存在不足，似乎这些因素都产生了影响。男女平均寿命均排名最后的大阪市西成区，是一个以日结临时工多而出名的地方。对于就业不稳定的非正式劳动人员来说，既无法充分享受劳保福利制度，也很难有多余的精力去注重饮食和健康。

女性平均寿命：前10位

都道府县 市町村 平均寿命 神奈川县 川崎市麻生区 89.2 熊本县 益城町 89.0 长野县 高森町 89.0 滋贺县 草津市 89.0 兵库县 芦屋市 88.9 东京都 世田谷区 88.9 东京都 小金井市 88.9 山梨县 富士河口湖町 88.8 长野县 箕轮町 88.8 长野县 伊那市 88.8

各都道府县女性平均寿命排名靠前的50个地区

长野县8个 / 东京都7个 / 广岛县6个 / 熊本县6个/ 神奈川县4个 / 京都府4个 / 冈山县4个 / 滋贺县2个 / 兵库县2个 / 冲绳县2个 / 山梨县1个 / 石川县1个 / 奈良县1个 / 鸟取县1个 / 岛根县1个

男性平均寿命：前10位

都道府县 市町村 平均寿命 神奈川县 川崎市麻生区 84.0 神奈川县 横滨市青叶区 83.9 长野县 宫田村 83.4 爱知县 日进市 83.4 京都府 木津川市 83.3 神奈川县 镰仓市 83.3 长野县 原村 83.3 神奈川县 横滨市都筑区 83.3 滋贺县 草津市 83.3 长野县 丰丘村 83.3

长野县16个 / 神奈川县10个 / 东京都6个 / 滋贺县4个 / 京都府4个 / 奈良县3个 / 大阪府2个 / 宫城县1个 / 爱知县1个 / 兵库县1个 / 广岛县1个 / 熊本县1个

女性平均寿命：后10位

都道府县 市町村 平均寿命 大阪府 大阪市西成区 84.9 青森县 今別町 85.5 青森县 田舍馆村 85.5 青森县 大鳄町 85.6 青森县 Mutsu市 85.6 高知县 三原村 85.6 北海道 別海町 85.8 青森县 风间浦村 85.8 山形县 大藏村 85.8 青森县 七户町 85.9

各都道府县女性平均寿命排名靠后的50个地区

青森县24个 / 北海道9个 / 大阪府4个 / 山形县3个 / 福岛县2个/ 栃木县2个 / 茨城县2个 / 岩手县1个 / 秋田县1个 / 静冈县1个 / 高知县1个

男性平均寿命：后10位

都道府县 市町村 平均寿命 大阪府 大阪市西成区 73.2 大阪府 大阪市浪速区 77.9 大阪府 大阪市生野区 78.0 青森县 东通村 78.1 青森县 六所村 78.3 青森县 大间町 78.4 青森县 Mutsu市 78.4 青森县 三户町 78.4 青森县 风间浦村 78.6 青森县 平内町 78.6

各都道府县男性平均寿命排名靠后的50个地区

青森县32个 / 大阪府9个 / 北海道2个 / 岩手县2个 / 鹿儿岛县2个 / 神奈川县1个 / 兵库县1个 / 冲绳县1个

标题图片：PIXTA

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