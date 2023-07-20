日本打工人的午餐和午休，重视时间和金钱性价比

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午餐时间，想和同事一边聊天一边享用美食，给自己充充电，以便下午也能继续精力充沛地工作……。而现实生活中因为时间紧张，常常是只能一边看邮件或资料，一边吃饭。

朝日集团食品公司实施的有关公司职员午餐时间相关调查显示，超过半数（56.3%）受访者表示“有时没有足够时间午休”。而在“没有足够时间午休”的频率方面，33.6%表示“每周一两天”，25.8%表示“每周三四天”。

回答“没有足够时间午休”的受访者中，“不看邮件、不收集信息的实际休息时间”为44.3分钟，与他们认为“理想的休息时间”（63.1分钟）相差18.8分钟，甚至还有9.8%的受访者“实际休息时间”不到15分钟。

在忙于工作的午餐时间里，当被问及“出勤日的午餐最重视什么”时，回答最多的是“不花时间”和“性价比”，占比分别为27.6%和25.8%选，“美味”和“营养均衡”则是次要因素。

52.4%的受访者每周有一天以上吃便利店午餐，其中“每周三次以上”的女性受访者占比为38.4%，男性为48.2%。

在便利店午餐中，最常选择的前三名是“饭团”“三明治”“面包”，近半数（49.3%）的受访者每周一天以上“工作日午餐只吃米饭、面包或面条等主食”。

调查于2023年3月通过线上方式实施，对象为800名20到59岁的在职人员。

标题图片：PIXTA

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