2022年特殊诈骗案损失金额达370亿日元，8年来首次增加

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潜藏在菲律宾等国的诈骗团伙，操纵“灰色（非法）兼职”的年轻人行骗，这种黑幕曝光后，“特殊诈骗”的恶劣性质再度受到人们的关注。2022年日本全国受害人损失金额约为370亿日元，同比增加了30%。

警察厅近日公布的2022年特殊诈骗相关统计（确定值）显示，全国受害人损失金额共计370.8亿日元，同比增加88.8亿日元，并且是8年来首次出现增加。认定案件数为17570件，同比增加3072件（21.2%）。

警方曝光的案件数量为6640件（同比增加40件），曝光犯罪人数为2458人（同比增加84人）。被曝光的人员中，473人未满20岁，其中大约70%是负责收取现金的“收钱马仔”。有些还是被网上招募“灰色兼职”的广告所吸引，从而走上了不法之路的。

特殊诈骗是一种犯罪行为的总称，指通过给受害人打电话等方式，在不见面的情况下取得对方信任，之后让其给指定活期账户汇款，从而骗取现金或其他资产。

此类案件多集中在大都市圈，从各都道府县来看，认定案件数量最多的东京都为3218件，同比减少了101件。然后依次是神奈川（2090件，同比增加629件）、大阪府（2064件，同比增加526件）、千叶县（1457件，同比增加354件）、埼玉县（1387件，同比增加305件）、兵库县（1074件，同比增加215件）、爱知县（980件，同比增加106件），以上7个都府县合计占到了总数的大约70%。

日均损失金额为1.0159亿日元，同比增加2433万日元，已遂案件的平均损失金额为218.6万日元，同比增加16.6万日元。

从主要的犯罪手法来看，谎称返还医疗费或保险费，骗取钱款的“退费诈骗”认定案件数量最多，达4679件。其次是冒充家属的“是我是我诈骗”（4287件），以及哄骗老年人准备现金卡，再用假卡掉包的“现金卡诈骗盗窃”（3074件）案件。“是我是我诈骗”这类诈骗手法造成的损失金额最多，达129.34亿日元，相当于整体损失金额的35%。

标题图片：PIXTA

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