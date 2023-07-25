30%受访者“在求职活动中感受到了性别歧视”

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日本于1985年制定了《男女就业机会均等法》，至今已过去近40年时间。即便如此，竟然还有许多企业的招聘负责人理直气壮地提出有悖于男女平等思想的问题。在这样的社会环境中，能够安心生育孩子吗？2022年的出生人数自1899年开始统计以来首次跌破80万人，或许就与这样的社会环境具有相关性。

日本劳动组合总联合会（简称联合，相当于总工会）实施的《求职歧视相关调查》显示，32.8%的受访者“在求职活动中感受到了性别歧视”，暴露出企业招聘工作人员性别平等意识的低下。

调查于2023年4月上旬通过线上方式实施，统计了3年内参加过求职考试（应届和社会招聘）的全国1000名15到29岁民众的有效样本。

针对回答感受到了歧视的328人，进一步询问了他们具体内容。其中表示“（男性是综合职位，女性是一般职位等）录用工种不同”的受访者最多（39.6%），其次是“计划录用人数不同”（36.9%）、“只招聘男性或女性”（30.8%）。《男女就业机会均等法》禁止在招募和录用工作人员时采取基于性别的歧视行为，但现实中的招录活动似乎可以说还残留着浓重的性别歧视色彩。

近两成（19.5%）受访者在招聘面试等场合被提及过让自己认为不妥的问题或言论。还有人表示“被对方说女的迟早要辞职”（25岁女性）、“被问了结婚和怀孕后是否还会继续工作”（22岁女性）、“被对方说女性工作更细致”（25岁男性），等等。

标题图片：PIXTA

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