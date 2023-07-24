近四成受访者表示有“第二天要开车上班却还是喝过了头”的经历

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“睡一晚就没事了吧”。明明第二天要工作，但嗨起来不知不觉就喝多了——应该大家都有一两次（或许有人达到几十次？）这样的经历。但如果要开车的话，那就责任重大了。

TANITA（百利达）公司针对有过驾驶公司用车经历的人员询问“是否有过第二天要开车却仍然喝过头的经历”，2.7%的受访者表示“经常有”，19.3%表示“有时有”，17.4%表示“有过一两次”。表示“有过”的合计比例为39.4%。其中，自认为“酒量大”的受访者中，有50.3%表示“有过”。

关于喝过头的场合，回答“和朋友、熟人聚会”（45.4%）及“公司忘年会、新年会”（43.7%）的比例尤为突出。

针对在公司聚会时有过喝多经历的人（228人），当被问及理由时，回答“因为余兴聚会”的受访者最多（52.2%），其次是“不喝觉得浪费”（23.2%）、“为了缓和紧张情绪”（18.4%）。另外，回答“被人说不喝会扫兴”（16.7%）、“被前辈、上司劝酒”（12.3%）、“没有准备酒以外的饮品”（7.5%）、“被起哄一气喝干”（7.0%）等，约有三成是属于“酒精骚扰”一类的。

当被问及是否难以拒绝前辈、上司劝酒时，近半数（48.6%）人表示很难。从行业来看，“金融业、保险业”（62.5%）、“批发业、零售业”（55.0%）、“制造业”（50.4%）的这一比例超过了半数。

本调查于2023年4月上旬通过线上方式实施，对象为1000名20到69岁并有过驾驶公司用车经历的人员。

标题图片：PIXTA

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