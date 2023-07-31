40%的受访者外出时“一直佩戴口罩”

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酷暑时节，动辄汗流浃背，再戴上口罩的话，堪比火上浇油！但现在电车里佩戴口罩的人仍然很多。大家到底能坚持到什么时候呢？

给我们的生活笼罩上阴影长达3年多时间的新冠疫情总算逐渐趋于平息。2023年5月8日，新冠病毒传染病在《传染病法》中的等级降为与季节性流感同等的“5类”。尽管政府允许民众自行决定是否佩戴口罩，但无论是街上来往的行人，还是通勤电车里的乘客，佩戴口罩的人仍然很多。

连我（LINE）公司通过旗下智能手机专用调查平台“LINE Research”对人们外出时的口罩佩戴情况实施了调查。在“室内/车内”和“室外”“一直佩戴”口罩的受访者最多，占比达到40%左右，“大部分时间佩戴”的比例在25%以上。“室外”不佩戴口罩的比例略高于佩戴口罩的比例，但差距并不明显。

佩戴口罩最多的场合是“医院”（76%），其次是“拥挤的公共交通工具”“便利店、超市等”（74%）。“（并不拥挤的）公共交通工具”仍会佩戴口罩的比例也较高，达到了62%。

关于今后是否会佩戴口罩，打算“经常”和“尽量”佩戴的受访者比例合计达到了过半数的55%。从年龄段来看，20到29岁“打算佩戴”的受访者比例最低（44%），这个年龄段以上，年龄越大“打算佩戴”的比例越高。

关于回答“打算佩戴”口罩的理由，选择“因为自己不想感染”的比例最高，约为70%。各个年龄段选择此项的比例均位居第一。从10多岁受访者的选择情况来看，排在第二的理由是“害羞、不想让别人看到自己的脸”（48.8%），然后是“在意周围人的目光”（39.5%）、“周围的人都戴”（36.3%），可见他们很在意别人的想法和看法。

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