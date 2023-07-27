半数受访者对孩子使用ChatGPT感到“担心”

日本信息库

美国新兴企业Open AI公司的对话式人工智能“ChatGPT”正迅速席卷全世界。它对我们生活产生的影响尚需观察，而对处在成长阶段的孩子们，又会带来怎样的影响呢？

CyberOwl公司（东京都涩谷区）在自家运营的补习和培训信息网站“terakoya.ameba.jp”上，针对全国508名小学三年级到高中三年级学生家长，调查了他们的孩子使用ChatGPT的情况。虽然每天都能在电视和报纸上看到“ChatGPT”的字眼，但问到家长本人是否用过时，只有30.3%表示“用过”。关于使用情况，选择“试用了一下”“用它写了文章”“查了点东西”这三项的受访者较多。

另一方面，针对表示“没用过”的七成受访者，询问他们理由时，回答“觉得没必要”（30.3%）和“不知道用法”（24.1%）的受访者较多。还有17.2%则表示“听都没听说过”。

当被问及“孩子是否知道ChatGPT”，39.7%的受访者表示“知道”，32.9%表示“不知道”，27.4%表示“不清楚”。回答自家孩子用过ChatGPT的家长中，有人表示“孩子给ChatGPT提出些无法回答的拧巴问题，然后自己写上了吐槽的话”（高二学生家长），可见一些孩子多少是抱着“好玩儿”的心态在使用，不过也有人表示“孩子写课题作文的时候缺乏思路，使用ChatGPT寻求建议”（高一学生家长），说明也有孩子在用它辅助学习。

关于是否对孩子使用ChatGPT感到担心，整体上表示“担心”和“相对感到担心”的受访者比例合计为64.2%。用过ChatGPT的家长中，44.1%表示“担心”，而没用过的家长的该比例高达72.9%，相差巨大。

另外，当被问及对那些方面感到担心时，列举“思维能力下降”和“相信错误信息”的家长较多。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。