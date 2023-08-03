Wi-Fi环境，日本的最不方便之处

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日本政府解除旨在防控新冠疫情的边境检疫政策后，街上外国游客的身影逐渐多了起来。希望他们能在难得的旅行期间过得快乐舒适。为此需要满足哪些条件呢？

株式会社“地球的漫步方法”（东京品川区）运营的访日游客旅游信息网站“GOOD LUCK TRIP（好运日本行）”，针对访问过该网站的891名海外人士，询问了他们“访日期间感到困惑、不便之处”，选择“Wi-Fi环境”的受访者比例最高，达31.5%，其实日本人对此也有同感。然后是“与各种设施内工作人员的沟通”（20.2%）、“多语种标识较少”（17.5%）等，因为不会日语而导致的不便较为突出。

作为“与各种设施内工作人员的沟通”中的具体事例，当被问及“旅日期间如何预订想去的餐饮店”时，36.7%的受访者表示“不预订直接去”；其次是“网络预订”“找会日语的人帮忙预订”，仅有10.5%的受访者“自己打电话预订”。

“地球的漫步方法”公司相关人士指出，虽然接待外国游客的整体环境日益完善，但诸如Wi-Fi环境等基础设施建设方面，仍有重新审视并加以改进的必要，针对访日游客群体的多语种信息发布工作也需要完善。本调查于5月上旬至中旬期间通过线上方式实施。英语地区106人、韩语地区102人、中文简体字地区103人、中文繁体字地区580人做了回答。

标题图片：PIXTA

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