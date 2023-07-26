30%受访企业表示花粉症对业务造成负面影响

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日本政府已提出目标，将加快砍伐作为花粉产生源头的杉树人工林，10年后减少约20%，大约30年后使花粉产生量减半。对于饱受花粉症折磨的人来说，完全指望不上“10年减少20%”的进度。每年春季，打喷嚏、流鼻涕等各种症状，导致员工始终难以集中精神工作，对企业而言也是一种损失。

每三个日本人中就有一人受到花粉症的困扰，如今它甚至被称作“国民病”。每到春季，除了眼睛发痒，流涕不止外，不少人还会头脑发懵，无法集中精神工作。日本政府提出目标，要加快砍伐杉树人工林这个花粉发生源头，在10年后减少约20%，推进防飘飞药剂的研发，大约30年后使花粉产生量减半。

东京商工调查6月上旬实施的企业问卷调查显示，针对“花粉症是否对公司业务造成了影响”这一问题，3.9%的受访企业表示“影响很大”，24.0%表示“有些影响”。这意味着花粉症对大约30%的受访企业造成了负面影响。

作为具体的影响（多选），选择“员工工作效率下降”的比例高达91.0%，选择“看病造成的迟到等现象增多”的比例也达到了21.1%。

从行业来看，表示“有负面影响”的企业比例方面，“住宿业”为45.0%，“汽车维修保养业”为44.0%，“社会保险、社会福利、护理行业”为43.4%。“金融产品交易业、商品期货交易业”的受访企业表示“没有负面影响”的比例为100%。可见越是需要面对面服务的行业，受到花粉症影响的程度越大。

标题图片：PIXTA

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