乏力、困倦、没干劲——男性也有更年期

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男性更年期障碍是因为睾酮这种男性激素水平下降而引发的一种疾病，除了年纪因素外，压力也可能造成这种问题。40来岁的男性，往往处在工作上被委以重任，同时还要照顾家庭或看护老人的境况中，容易积累各种身心疲劳，需要特别注意。

男性更年期障碍的社会认知度低于女性更年期障碍，相关信息也非常有限。专注于健康保健领域的市场营销公司Medilead（东京都新宿区）针对日本全国20到69岁男性实施的调查显示，4.1%的受访者表示“知道症状和主要治疗方法”，20.9%表示“知道主要症状”，44.3%表示“只知道名字”，30.7%表示“完全不知道”。调查于4月中旬至下旬期间通过线上方式实施，收到5252份有效回答样本。

通过自查男性更年期症状的“AMS评分”诊断发现，38.2%的受访者可能进入了男性更年期。40到49岁、50到59岁的受访者中，“中度”以上的比例高于其他年龄段。

从整体上看，出现某种症状的受访者中，前往医院就诊过的人仅占10.7%，AMS评分为“重度”的受访者中，也只有20%左右去看过病。去过医院的人中，有12.7%被诊断存在或被指疑似存在更年期障碍。

标题图片：PIXTA

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