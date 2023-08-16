超半数受访者“赞成”修订性犯罪相关条款

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BIGLOBE实施的《性暴力相关意识调查》显示，51.2%的受访者表示在遭受性暴力或性骚扰时“无法发声”。即使是男性，也有近半数（44.6%）表示“无法发声”。

6月16日，日本参议院全体会议一致表决通过了有关性犯罪条款的《刑法》修正案，整合强制性交罪和准强制性交罪，将其改为“未经同意性交罪”，并将“性交同意年龄”由13岁上调至16岁。

互联网信息服务企业BIGLOBE（东京都品川区）针对全国1000名20到59岁的民众询问了他们是否赞成“修改性犯罪条款及刑法”这个问题。结果显示，56.9%的受访者表示“赞成”，7.3%表示“反对”，35.8%表示“不知道”。在各个年龄段人群中，选择“不知道”的比例都超过了30%。

当被问及“是否进行了有关性同意的意识教育和知识普及”，表示学校或家庭有这方面教育的比例都很低，分别为18.8%和16.3%。

关于“遭受性暴力或性骚扰时能否发声”，整体上回答“Yes”和“No”的比例基本相当，而从性别来看，回答“No”的女性比例（57.8%）较男性（44.6%）高出了10个百分点以上。

针对回答遭受性暴力或性骚扰时“无法发声”的512人询问理由时，表示“不想让别人知道”的受访者最多，占比为50.8%；其次是“顾虑对工作或周围的影响”，占比为42.4%。回答“不想让别人知道”的女性比例为58.5%，大幅超过男性的40.8%。

标题图片：PIXTA

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