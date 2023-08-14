2022年日本水产进口额创历史新高

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受到日元贬值等因素影响，2022年日本水产品进口额同比增长30%至大约2万亿日元，创历史新高。

2022年度版《水产白皮书》显示，2022年的水产品进口量同比增长0.9%至222万吨。受到俄乌冲突造成供应网络动荡以及日元贬值等因素影响，进口额大幅上升，同比增长28.6%至20711亿日元。

进口额占比最高的是鲑鱼和鳟鱼类（占整体的13.4%）。其次是鲣鱼和金枪鱼类（11.2%）、虾（10.7%）。最大进口来源地是中国（占整体的17.6%），其次是智利（9.5%）、美国（8.3%）、俄罗斯（7.5%）、越南（7.4%）等。

2022年的日本水产品出口量同比减少3.8%至63.4万吨。出口额同比增长28.5%至3873亿日元。

主要出口对象是中国大陆（占整体的22.%）、中国香港（19.5%）、美国（13.9%），三地合计占到出口总额的50%以上。从品类来看，扇贝（占整体的23.5%）、鰤鱼（9.5%）和珍珠（6.1%）排在前列。日本政府提出了2030年水产品出口额达到12000亿日元的目标，并将鰤鱼、鲷鱼、扇贝、珍珠和锦鲤定为重点出口品目。

白皮书显示，2021年的渔业和养殖业产量同比减少2万吨至421万吨。产值同比增长602亿日元至13999亿日元。渔业从业者人数为129320人，人均产值为1083万日元，渔业生产收入为532万日元。

从消费动向来看，2021年度的食用水产类的全年人均消费量为23.2公斤（概算值），较峰值时的2001年度（40.2公斤）减少了近一半。

标题图片：PIXTA

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