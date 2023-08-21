超六成受访企业正在使用或考虑使用生成式人工智能

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新闻和经济类杂志频繁介绍美国Open AI公司开发的ChatGPT的使用事例。只要使用得当，可能会提高企业的生产率，带来新的商业机会……，但多企业或许还处于摸索状态之中。

帝国数据库公司针对日本全国企业实施的关于生成式AI（人工智能）使用情况的调查显示，“正在业务中使用”生成式AI的企业比例为9.1%。52.0%表示“考虑使用”，“正在使用”和“考虑使用”的企业占比合计超过了60%。但从“考虑使用”的具体情况来看，“正在具体研究”的比例为14.2%，“目前尚未想出使用场景”的比例为37.8%，似乎多数还处在摸索状态。

另外，17.7%表示“不考虑使用”，5.6%表示“尚未允许用于业务”，4.3%表示“不知道”，11.4%表示“不清楚是否会使用”。

“正在使用”的企业中，“大企业”占13.1%，“中小企业”占8.5%，其中小规模企业占7.7%，企业规模越大，使用生成式AI的比例越高。另一方面，“尚未考虑使用”的企业中，“尚未允许用于业务”的也是大企业最多，占比为11.4%。似乎许多企业因为规模大而更为谨慎，比如有一家电气机械制造企业表示“因担心信息泄露风险，整个集团都禁止使用”。

针对“正在使用”和“正在考虑使用”生成式AI的企业，当询问它们“用过的”和“想用的”AI（多选）时，回答ChatGPT等可以生成文章或编码的“综合型”AI的最多，占比高达93.1%，其次是“图像生成”AI（14.3%）、“声音、音乐、视频生成”AI（7.4%）。

标题图片：PIXTA

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