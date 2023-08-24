厉害了，琵琶湖！保障1500万人生活用水的“水缸”自然与环境 社会
和大都市大阪、古都京都相比，滋贺县显得比较朴实无华。但如果没有它的琵琶湖，近畿地区的繁荣就无从谈起。滋贺县人经常开玩笑说“把琵琶湖的水给停了吧”，要是真停了，那可不是闹着玩的呢！
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面积约670平方公里的琵琶湖是人尽皆知的日本第一大湖，其面积相当于三个日本第二大湖霞浦湖（茨城县，约220平方公里）。琵琶湖的周长约为235公里，以20公里的平均时速骑行，环绕一周大约需要10小时。如果以4公里时速步行，大约需要50小时，即使不眠不休，也需要两天以上。
琵琶湖基本信息
|面积
|669.3km2
|湖岸线总长
|235.2km
|南北跨度
|63.49km
|东西跨度
|最长22.8km，最短1.3km
|水深
|最大103.6m，平均41.2m
|蓄水量
|275亿m3
除了丰饶湖水孕育出的美丽景色外，琵琶湖还是近畿“水缸”，拥有不可撼动的重要地位。京都市的日常用水几乎全部来自琵琶湖。大阪府全境用水、神户市的自来水用的是发源于琵琶湖的淀川的河水。琵琶湖的供水对象大约为1500万人，相当于日本10%以上的人口都在使用琵琶湖的水。
各府县的琵琶湖供水对象人口
|（万人）
|滋贺县
|120.5
|京都府
|180.3
|大阪府
|881.1
|兵库县
|297.4
|合计
|1479.3
琵琶湖是全世界屈指可数的古代湖之一。大约400万年前，现在的三重县伊贺市附近形成了一个浅浅的湖泊，后来，受到湖床下陷和泥沙填埋洼地的地层运动影响，同时在长久的岁月里发生变形位移，最终形成如今的模样。据推断，大约是在40万年前固定了现在的位置。
在漫长的岁月中，琵琶湖中生息的一些水生生物发生了独特的进化。经确认，琵琶湖里生息着超过1700种水生动植物，其中琵琶湖大鲶、琵琶鳟等固有种超过60种。
标题图片：PIXTA
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