厉害了，琵琶湖！保障1500万人生活用水的“水缸”

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和大都市大阪、古都京都相比，滋贺县显得比较朴实无华。但如果没有它的琵琶湖，近畿地区的繁荣就无从谈起。滋贺县人经常开玩笑说“把琵琶湖的水给停了吧”，要是真停了，那可不是闹着玩的呢！

面积约670平方公里的琵琶湖是人尽皆知的日本第一大湖，其面积相当于三个日本第二大湖霞浦湖（茨城县，约220平方公里）。琵琶湖的周长约为235公里，以20公里的平均时速骑行，环绕一周大约需要10小时。如果以4公里时速步行，大约需要50小时，即使不眠不休，也需要两天以上。

琵琶湖基本信息

面积 669.3km2 湖岸线总长 235.2km 南北跨度 63.49km 东西跨度 最长22.8km，最短1.3km 水深 最大103.6m，平均41.2m 蓄水量 275亿m3



大津湖岸Nagisa公园阳光沙滩（图片：PIXTA）



白须神社湖中大鸟居（图片：PIXTA）



满月寺浮御堂（图片：PIXTA）

除了丰饶湖水孕育出的美丽景色外，琵琶湖还是近畿“水缸”，拥有不可撼动的重要地位。京都市的日常用水几乎全部来自琵琶湖。大阪府全境用水、神户市的自来水用的是发源于琵琶湖的淀川的河水。琵琶湖的供水对象大约为1500万人，相当于日本10%以上的人口都在使用琵琶湖的水。

各府县的琵琶湖供水对象人口

（万人） 滋贺县 120.5 京都府 180.3 大阪府 881.1 兵库县 297.4 合计 1479.3



琵琶湖水渠（图片：PIXTA）

琵琶湖是全世界屈指可数的古代湖之一。大约400万年前，现在的三重县伊贺市附近形成了一个浅浅的湖泊，后来，受到湖床下陷和泥沙填埋洼地的地层运动影响，同时在长久的岁月里发生变形位移，最终形成如今的模样。据推断，大约是在40万年前固定了现在的位置。

在漫长的岁月中，琵琶湖中生息的一些水生生物发生了独特的进化。经确认，琵琶湖里生息着超过1700种水生动植物，其中琵琶湖大鲶、琵琶鳟等固有种超过60种。



每年8月8日前后举办的夏季经典活动琵琶湖焰火晚会。今年是时隔4年之后首次举办（图片：PIXTA）

标题图片：PIXTA

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