副业调查显示，多数受访者坚持3个月以上，月入3万到10万日元

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走在街头，经常可以看到咖啡店的窗上贴着“傍晚6点起 时薪1350日元”的招工海报。每周打工3次，每次3小时，一个月就可以挣到5万日元。是用时间换取可以自由支配的金钱，还是想要可以自由支配的时间呢？

从事副业的人多数坚持3个月以上，副业月入3万到10万日元——人才服务企业en Japan（东京新宿区）针对派遣型副业招聘网站“enbaito”的大约2500名用户实施调查，了解了受访者从事副业的情况。

“现在正在从事副业”和“之前从事过副业”的受访者比例占到了整体的50%。只有28%的人从事副业的时间不到1个月，多数人一定程度上都在坚持副业工作。另外，17%的人副业月入达到了“10万日元以上”。

虽然只有7%的受访者“现在正在从事副业”，但多达83%的人表示对副业“感兴趣”。

关于为什么对副业感兴趣，59%的受访者表示“想要可自由支配的金钱”，54%表示“生活费不够”，金钱方面的理由较为突出。不过，一些有过副业经历的人也提到了在健康管理等方面的艰辛，比如一位20多岁的男性表示“结束主业回家后再从事副业，睡眠时间减少了”，还有一位40多岁的男性表示“疲劳累积之后，变得容易生病了”。

标题图片：PIXTA

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